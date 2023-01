Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Suzan & Freek hebben eigen Netflix-docu: ‘Snelheid carrière is mentaal soms niet bij te benen’

De status van Suzan & Freek is zó groot geworden, dat Netflix besloot een documentaire aan het populaire popduo te wijden. Tussen Jou en Mij is vanaf morgen op de streamingdienst te zien. Reden genoeg voor Metro om de docu alvast te bekijken en bij die sterren, die ondertussen zo heerlijk normaal Achterhoeks en sympathiek blijven, aan te schuiven.

2022 werd na twee hopeloos stille coronajaren zó bijzonder, dat Suzan & Freek de documentaire haast zien als een mooie kans om hun eigen leven vol (positieve) gekte zelfs eens terug te kunnen kijken. Freek zei eerder al: „In alle drukte kwamen we soms ogen en oren tekort. We zijn dan ook heel blij dat dit allemaal van dichtbij is vastgelegd, zodat we het zelf nog eens kunnen herbeleven.”

De consequentie: maandenlang een camera in je nek. Ging dat wennen? Suzan: „Gek genoeg toch wel. Zeker omdat het een klein groepje mensen betrof dat we inmiddels goed kennen. Ze zaten ook niet heel erg op onze neus, meer een beetje op de achtergrond.” Het werd zo vertrouwd dat zelfs tijdens een vakantie in Californië ‘dat kleine groepje’ nog kwam filmen. Freek: „Suzan en ik waren er drie weken, maar voor korte tijd zijn de docu-makers ook naar Amerika gevlogen. Het was eigenlijk wel een mooie afsluiting van de draaiperiode. Dus we hadden zoiets van ‘kom maar langs’.”

Zelf ‘vlogen’ Suzan & Freek deze dag waarop Metro het succesduo ontmoet, van hun Achterhoek naar Amsterdam. Ze zitten speciaal voor het verschijnen van Tussen Jou en Mij gezellig in een kleine kamer van het Netflix-kantoor in de hoofdstad. Op deze dag is net hun clip van de nieuwe single Slapeloosheid op YouTube verschenen. Het is een opvolger van al die grote hits als Als Het Avond Is, Blauwe Dag, Weg Van Jou, De Overkant, Goud, Honderd Keer en Kwijt.

Maar voor de nieuwe ‘plaat’ treffen we Suzan & Freek nu even niet. Voor de Netflix-docu Tussen Jou en Mij des te meer. Suzan Stortelder (30, Zieuwent) en Freek Rikkerink (Harreveld, 29) zitten er vrolijk en fris als een hoentje bij. We hadden verwacht dat ze momenteel avond aan avond tijdens de jubileumshows van Vrienden van Amstel LIVE (daar sprak Metro hen vorig jaar voor het laatst) zouden optreden, maar het al vijftien jaar verliefde stel besloot om deze maand juist een vakantie in te plannen. Even lekker weg na een jaar met meer dan honderd concerten. Vijftien daarvan speelden zich vorig jaar binnen dertig dagen af voor telkens minimaal 15.000 toeschouwers. Die ‘race’ met de vorige Vrienden van Amstel, de Bevrijdingsfestivals-optredens als Ambassadeurs van de Vrijheid en twee Ziggo Dome-concerten vormen de leidraad van de documentaire.

Maar ook, als rode draad, hun debuut op de mainstage van de Zwarte Cross in hun eigen Achterhoekse achtertuin. De Tussen Jou en Mij opent met een pre-party voor vrienden bij Suzan & Freek thuis en later zien we de rit er naartoe, de spanning backstage en uiteindelijk de zegetocht voor een massa meezingers van zo’n 40.000 ‘man’.

Op de fiets naar de Zwarte Cross

De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, daar waar Suzan & Freek zelf graag rondliepen of zelfs werkten, bijvoorbeeld als patatbakkers. Een festival ook, waar zij alleen maar van konden dromen. Al helemaal van die mainstage. „We woonden er tien minuutjes fietsen vandaan”, zegt Suzan. „Elk jaar gingen we heen of werken. Al mijn vriendinnen deden dat ook. Dan ging je één avond werken en kreeg je een kaartje om mooi het terrein op te gaan”. „Ja, de Zwarte Cross is echt heel groot”, vult Freek aan. „De droom om er ooit te spelen was er echt wel. Maar dan dachten we meer aan de Theaterweide ofzo, of hoogstens in de Megatent. Maar mainstage… nee, dat was nooit in ons opgekomen.” Suzan: „En dan ook nog prime time.” Freek: „Als we uit Rotterdam zouden komen, dan weet ik niet of het ook was gebeurd. Maar we zijn natuurlijk een product van de Achterhoek.” Suzan: „Voor ons voelen de mensen van de Zwarte Cross een beetje als familie.”

Succes voor Suzan & Freek plotseling tastbaar

„In coronatijd écht groot geworden, maar zo voelde het niet”, zegt een van de mensen uit team Suzan & Freek in de Netflix-documentaire. Hebben zij dat door die gekke tijd ook zo ervaren? Freek: „Klopt wel. Door die corona was het succes niet zo tastbaar. We zagen online wel aantallen van streams, maar ja, we gingen nergens heen. Na corona merkten we het gelijk al op Paaspop. We speelden redelijk vroeg en hadden verwacht dat het in onze tent nog niet zo druk zou zijn. Die tent stond echter bomvol en iedereen zong het eerste nummer Dromen in kleur al woord voor woord mee. Dat was ons wow-wat-gebeurt-hier-moment.” Suzan: „Ik dacht zelfs hoe ként iedereen dit? Toen werd tastbaar hoe het in coronatijd was gegaan. Mensen bleken thuis allemaal geluisterd te hebben.”

Bizarre helikoptertocht

Volle zalen (eerder vooral zaaltjes) hebben Suzan & Freek altijd wel gehad, vooral door het snelle succes met wekelijkse cover-minuutjes in een Suzan & Freek-jasje op YouTube. Suzan: „Toen hadden we meer een ‘oh, wat leuk dat we mogen optreden-gevoel’. Dat is heel wat anders dan vijftien- of twintigduizend mensen die voor je neus jouw eigen liedjes staan mee te zingen. Dat was zelfs even schrikken.” Freek: „Of dat je op 5 mei in een helikopter kriskras over Nederland vliegt voor meerdere optredens. Dat was bizar.”

Geen Suzan & Freek op je bedrijfsfeest

Over succes gesproken: een ander duo, Nick & Simon, vertelde Metro ooit ‘dat succes over asfalt ging’. De Volendammers doelden op de tijd dat zij aan de weg timmerden door heel Nederland door te rijden naar vaak drie optredens per dag. Hebben Suzan & Freek, mede door de snelle start met nummer 1-hit Als Het Avond Is en die gekke coronatijd, die eeuwige snelweg overgeslagen? Freek: „Dat denk ik toch niet. We hebben een hele lange aanloop gehad met de covers en dat soort dingen. Het schnabbelcircuit zijn we echter nooit ingegaan.” Suzan: „Een tape-act van een half uurtje op een bedrijfsfeest bijvoorbeeld, het past gewoon niet bij ons. Wij gaan altijd mét band, volledig.”

Freek: „We spelen alleen voor mensen die speciaal voor ons een kaartje kopen. Ander dingen, nee, daar zijn we toch te grote muziekliefhebbers voor.” Suzan: „Wij kiezen bewust. Zo van ‘dat vinden we leuk, dat gaan we doen’.” Freek: „Na corona hadden we 110 concerten in tien maanden. Als we daar ook nog eens tape-acts bij hadden moeten doen…” Suzan: „Dat overleef je niet. Gelukkig hebben wij mensen om ons heen die hebben gezegd dat we af en toe echt ‘nee’ moeten zeggen. Het is jullie werk, maar ook jullie leven, zeggen ze dan.”

Minder muziek, veel meer van alles eromheen

„Wat de muziek betreft wordt het steeds kleiner, alles eromheen wordt steeds groter”, zegt Freek in Tussen Jou en Mij. Valt het verleden nog terug te pakken, of is dat punt al te ver gepasseerd? Freek nu: „Zeker pakken we dat nog terug. Juist omdat we het weten, kunnen we bewustere keuzes maken. Als je naar de Ziggo Dome kijkt, dan bedenken wij echt met z’n tweeën de setlist en de show. We vertellen wat we gaan doen, maar vragen wel bijvoorbeeld om iemand een leuk idee heeft voor het licht bij een bepaald liedje. We willen en kunnen het niet uit handen geven.” Suzan: „Dat levert heus stress op en dat we na twee weken van alles regelen ons afvragen waar we toch allemaal mee bezig zijn geweest. Dan zeggen we ‘laten we even lekker de studio ingaan’. We moeten een beetje waakzaam zijn, maar andere zaken horen er wel bij.”

Hoe vinden ze dit dan, weer eens moeten opdraven voor het zoveelste interview? Freek: „Dit is dan wel weer heel leuk.” Suzan: „Het gaat over iets wat echt van ons is.” Freek: „En over iets nieuws. En daar zijn we niet drie weken non-stop interviews over aan het geven.” Suzan: „Eén dagje, vanavond zijn we gewoon thuis.”

Suzan & Freek over privézaken

Thuis, dat zijn Suzan & Freek maar wat graag. En hoewel zij over het algemeen weinig over hun privé-leven loslaten, lieten zij de cameraman wel in hun (flinke) Achterhoekse huis binnen. In de documentaire is het grappig om te zien dat het muziek-stel privézaken uit interviews met een radiostation en een roddelblad heeft laten halen. Of nou ja, daar hebben zij vriendelijk om gevraagd. De uitspraken zitten in Tussen Jou en Mij juist wél. Waarom? Suzan: „Eerlijk gezegd hebben wij dat niet besloten. Netflix heeft het erin gezet, men vindt het blijkbaar interessant.”

Freek: „Zo kunnen we wel laten zien waar we zelf soms nog mee worstelen.” Suzan: „Het is een beetje een struggle. De ene persoon wil graag een mooi verhaal maken over onze muziek, de ander gaat voor een clickbait. Het is niet onze opzet, maar soms clasht het bij ons even.” Freek: „De verslaggever van het roddelblad is om vijf of om zes uur klaar, maar wij zijn na die tijd nog steeds Suzan & Freek.” Suzan: „Ze vergeten soms even dat ze tegenover mensen staan.”

Verstoppen in de bus

Dat het lastig kan zijn, blijkt wel uit de docu. Suzan meldt daarin namelijk dat zij muziek maakt omdat zij het zo leuk vindt om te doen, niet om bekend te worden. Daar sta je dan, altijd maar weer voor tienduizenden mensen en met je hoofd op Netflix. Bijzonder is het beeld dan ook dan zij zittend op de grond in een bus een festivalterrein verlaat, terwijl er honderden fans over hekken hangen om een laatste glimp van Suzan & Freek op te vangen. Suzan: „De ene keer kan ik er beter mee dealen, dan een de andere. Meestal wel, hoor. Maar het bekend zijn is nu eenmaal niet mijn lievelingsaspect. En het is niet natuurlijk. In die bus verstopte ik me echt, maar als ik het nu terugzie, dan kan ik er ook wel weer om lachen. Het is ook wel een beetje komisch, toch? Wat doe ik daar nu eigenlijk?”

Freek: „De snelheid van onze carrière is mentaal soms niet bij te benen. De carrière is dan al op een punt, waar jij met je hoofd nog niet bent. We lopen elke keer een stukje achter, dat is best lastig.” Suzan: „Als we naar een concert van vrienden gaan, van Snelle bijvoorbeeld, dan bedenk ik me in de zaal pas dat het misschien niet zo handig is om middenin het publiek te staan. We hebben dezelfde doelgroep, dus iedereen komt om een foto vragen. Dan bedenk ik me te laat dat ik het niet zo handig heb aangepakt. Het is nog een beetje een zoektocht.”



Freek vervolgt: „Het is niet zo dat we helemaal niet bekend willen zijn natuurlijk. We proberen alleen te bewaken wel deel van Suzan & Freek de artiest is en welk deel we voor onszelf houden. Bekend zijn hoort er wel bij en het is ook mooi om een Netflix-docu te hebben en na drie keer Ziggo Dome misschien ooit vijf keer die zaal te mogen doen. ‘Laat ons met rust, wegwezen allemaal’, zul je ons nooit horen zeggen.” Suzan: „Ja, Suzan & Freek zijn vind ik ook heel leuk hoor, haha.”

Huwelijk Suzan & Freek

In Tussen Jou en Mij zien we een moment dat goed bij de titel past: Freek die vertelt dat hij Suzan in Berlijn ten huwelijk heeft gevraagd en dat later met vrienden deelt in de eerder genoemde pre-party voor de Zwarte Cross. Hebben Suzan & Freek al nieuws? Freek moet lachen: „Nee, daar hebben we het afgelopen jaar eigenlijk helemaal geen tijd voor gehad. Nu hebben we dat eindelijk even wel.” Suzan, typisch op z’n Suus’: „De komende maand gaan we even kijken hoe en wat.”

Tussen Jou en Mij van Suzan & Freek staat vanaf vrijdag (13 januari) op Netflix.