Stichting Jarige Job stuurt 500.000ste verjaardagbox op: ‘Zo kunnen kinderen toch hun verjaardag vieren’

Vandaag wordt de 500.000ste verjaardagsbox van Stichting Jarige Job opgestuurd. Al dertien jaar zorgt de stichting ervoor dat kinderen, die het thuis minder breed hebben, wel hun verjaardag kunnen vieren. De aanvragen zijn het afgelopen jaar opgelopen tot 100.000 verjaardagsboxen en de verwachting is dat dit jaar het aantal zal toenemen tot 140.000.

Cadeaus en donaties zijn dus hard nodig om aan de vraag te blijven voldoen. En de vraag is groot, in tijden van inflatie. Daarom roept de stichting samen met PostNL iedereen op om in januari nieuwe cadeaus gratis te versturen via PostNL, zodat ieder kind kan genieten van zijn verjaardag.

Stichting Jarige Job merkt impact van inflatie

„Sinds de zomervakantie van afgelopen jaar zien we een enorme toename in het aantal verstuurde verjaardagsboxen: in plaats van 7.000, worden er nu 10.000 verjaardagsboxen per maand weggegeven. Afgelopen jaar hebben we 108.990 kinderen verblijd met een box. Dat is een vijfde van het totaal aantal boxen dat wij in ons 13-jarig bestaan hebben uitgedeeld. We zien als stichting echt de gevolgen van alle actuele crisissen. Samen met PostNL hopen we weer veel cadeaus te mogen ontvangen van eenieder die zich dat kan veroorloven”, aldus Huib Lloyd van Stichting Jarige Job.

Alle ingeleverde cadeautjes komen terecht bij kinderen die het thuis minder breed hebben. Zo kunnen zij hun verjaardag vieren met alles wat daarbij hoort zoals cadeaus, slingers en traktaties.

‘Ik kan geen taart kopen voor een verjaardag’

Françoise, alleenstaande moeder van drie dochters (7, 15 en 18 jaar oud), maakt al 10 jaar gebruik van de verjaardagsboxen. „Ik kan geen taart kopen voor een verjaardag, maar dankzij de verjaardagsbox kan ik mijn kinderen toch de dag van hun leven bezorgen. Zelf vier je je verjaardag niet meer, maar kinderen snappen het niet dat hun klasgenoten wel uitgebreid hun verjaardag vieren en zij niet.”

🎈 Hoe werkt het? Gedoneerde cadeaus zijn meer dan welkom om nog meer kinderen een fijne verjaardag te bezorgen. Doneer een nieuw cadeautje dat nog in de originele verpakking zit met een gratis verzendlabel dat via de website van PostNL te downloaden is. Geef het pakketje mee met een PostNL-pakketbezorger als er een pakketje bij je bezorgd wordt of lever het in bij een PostNL-punt. Het is ook mogelijk om je cadeau(s) in te leveren bij een Bruna-, ReadShop- of Poiesz-winkel. Kijk op PostNL om een verzendlabel aan te maken of cadeautips op te doen. Stichting Jarige Job zorgt er samen met PostNL voor dat de cadeaus terecht komen bij kinderen die anders hun verjaardag niet kunnen vieren. De inzamelingsactie loopt tot en met eind januari.