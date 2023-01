Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen op zijn nummer gezet door Angela de Jong in VI: ‘Je wilt graag je gelijk halen, maar dat heb je niet’

Als columniste Angela de Jong aanschuift bij Vandaag Inside, kun je er bijna de klok op gelijk zetten dat er een pittige discussie met Johan Derksen ontstaat. Dit was gisteravond weer het geval.

Het is zeker niet de eerste keer, en waarschijnlijk niet de laatste, dat de twee televisiepersoonlijkheden lijnrecht tegenover elkaar staan. Het was deze keer de ‘kwestie Johnny de Mol’ die voer voor discussie was. In april vorig jaar kwam De Mol zwaar onder vuur te liggen, nadat uitlekte dat zijn ex-partner Shima Kaes eind 2020 aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen hem heeft gedaan. Nadat hij opnieuw werd beschuldigd van ongepast gedrag, legde de presentator zijn werkzaamheden bij HLF8 neer. In oktober seponeerde het OM de aangifte wegens gebrek aan bewijs.

Angela de Jong over terugkeer Johnny de Mol: ‘Onwennig’

Afgelopen vrijdag keerde De Mol terug op zijn HLF8-stoel. Presentator Wilfred Genee is benieuwd wat De Jong hiervan vindt. „Ik vond hem wat onwennig in zijn eigen programma. Ik denk dat hij zichzelf ook afvroeg waar hij in terecht was gekomen. Wat is er overgebleven van het programma waarin hij op tafel stond te dansen? Het was zijn feestje iedere avond, waarbij hij zijn vrienden uitnodigde en waar gekeuveld werd over niks. Dat is natuurlijk heel anders nu. Het is nu een circus van meningen. Allemaal mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. Waarvan ik denk: ik hoef niet te weten wat een Bastiaan Ragas van Rusland vindt.” Daar is Derksen het mee eens. „Ze selecteren wel op meninkjes. Als je een mening hebt, ben je welkom aan tafel.”

Johan Derksen vindt dat Angela de Jong excuses moet aanbieden

Genee snijdt aan dat Derksen in een eerdere aflevering zei dat hij vindt dat De Jong haar excuses moet aanbieden aan De Mol. „Ik vroeg me af waarvoor, Johan?”, vraagt zij. Derksen antwoordt: „Ik heb jou, en nog veel meer mensen uit de journalistiek, kwalijk genomen dat ze Johnny veroordeeld hebben voordat er een uitspraak was van de rechter. Jullie hebben je vastgehouden aan de verkeerde bronnen. Zoals ik een van de laatste keren dat je hier zat tegen jou zei: de zaak van Johnny ligt heel anders. De oude De Mol wordt gechanteerd door de souffleur van juffrouw Kaes. Dat is het verhaal: ze willen er geld aan verdienen, daarom gaan ze zo de publiciteit in.”

Vervolgens haalt Derksen een van de columns van De Jong uit zijn binnenzak, waarin ze de poging tot doodslag aanhaalt. „Die poging tot doodslag is gelekt door de achterban van Kaes, die wilde dat in de publiciteit hebben en jij hebt dat allemaal ingekopt.” De Jong vindt dat ze niets fout heeft gedaan. „Maar er staat aangifte van poging tot doodslag, dat verzin ik toch niet? Dat is toch tegen hem gedaan?” Derksen blijft erbij dat De Jong zich voor karretje van ‘team Kaes’ heeft laten spannen. „Jullie hebben al die kwaadaardige onzin van de andere kant overgenomen.” De Jong: „Ik verwijt hem hier toch niet dat hij schuldig is?”

‘Nooit gezegd dat Johnny schuldig is’

Dan haalt de columniste een Vandaag Inside-uitzending van 7 april aan. „Toen had Johnny namelijk ’s avonds met zijn twee vingers in de lucht gestaan. In die uitzending zegt René klip en klaar: ‘Hij heeft het natuurlijk gedaan.’ Jij zegt: ‘Johnny kan het wel op drugs en drank gooien, maar dat wil niet zeggen dat het goed is dat hij zijn vriendin in elkaar mept.'”

Toch bindt Derksen niet in. Hij vindt vooral dat De Jong het geen ‘poging tot doodslag’ had moeten noemen. „Hij komt uit een flamboyante relatie, daar zullen best wat dingetjes gebeurd zijn. Maar een poging tot doodslag vind ik een hele ernstige zaak. Dat schrijf je niet zomaar op.” De Jong: „Kennelijk mag je niet over iemand die jou heel dierbaar is opschrijven dat er een aangifte is gedaan.” Hierop wordt Derksen nog bozer. „Daar komt dat verhaal weer. Wat nou, dierbaar? Wat heb ik nou schijt aan de hele familie De Mol. Maar als jij een hetze voert, dan mag ik daar toch wat van zeggen.” „Kom dan met feiten”, vindt De Jong. „Je wil heel graag je gelijk halen, maar dat heb je niet.” Er lijkt geen einde te komen aan de discussie, dus zegt Genee: „Zullen we er maar mee stoppen?”

Kijkers vinden dat Angela de Jong discussie won van Johan Derksen

Op Twitter is men duidelijk: Angela heeft de discussie glansrijk gewonnen. „Dat was spannende en interessante tv gisteravond. De Snor tegenover Angela. Lekker fel gevecht op de bal. Maar beide nooit over de schreef. Angela won op punten. Wanneer hebben we zo’n discussie gezien in een talkshow? Kan het mij niet herinneren.”



Ja het was een trieste vertoning van #johanderksen. Wat een holkruiper voor de Molletjes. Zulke zwakke argumenten. Angela hield zich kranig. #vandaaginside — Edith_van_G (@Edith_van_G) January 26, 2023



Haha Angela de Jong top tegen die ouwe snor. Die mag nu niet meer terugkomen anders wordt die snor geïrriteerd. #vandaaginside — Henk de Mondhygienist (@HenkCovid19) January 25, 2023



Oei! Alweer afgeserveerd door een vrouw. Dat gaat Derksen niet lekker zitten. Is dit het einde van #angeladejong aan de #vandaaginside tafel? — hubertinus (@photophilomenus) January 26, 2023

