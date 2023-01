Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martijn in Married at First Sight: ‘Ik had kritiekpuntjes aangegeven, maar er werd niets door haar mee gedaan’

Er is één stel in Married at First Sight waar kijkers maar niet over uitgepraat raken: Martijn en Nicole. De twee hebben het voortdurend aan de stok en lijken na een voorspoedig begin absoluut geen goede match te zijn. In de laatste aflevering neemt het prille echtpaar een belangrijke beslissing.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. De matchmakers koppelden onder anderen de 47-jarige Nicole uit Amsterdam aan de 50-jarige Martijn uit Eindhoven. Saillant detail: voor het altaar bleek Martijn een deel van de vrienden van zijn toekomstige vrouw Nicole al te kennen van een recente vakantie op Ibiza, waar zij zelf overigens ook was.

Op de bruiloft was alles nog koek en ei: Martijn en Nicole leken zich in de uren na het jawoord helemaal thuis bij elkaar te voelen. De twee bleken – naast gemeenschappelijke vrienden – veel gemeen te hebben. Maar op huwelijksreis werden de eerste barstjes al snel zichtbaar. Daarna ging het van kwaad tot erger. Nadat Nicole tijdens een ritje op een Italiaanse autoweg aan de handrem trok omdat ze de uitspraken van Martijn te ver vond gaan, leek het echt klaar te zijn. In de aflevering van eergisteren doet het echtpaar nog één poging om hun huwelijk te redden, maar ook dat loopt in de soep. De gemoederen lopen zo hoog op dat Nicole een glas wijn in het gezicht van haar man gooit.

Martijn en Nicole naar huis in Married at First Sight

Hiervoor biedt Nicole in de aflevering van gisteravond haar excuses aan. „Dat we geen match zijn, daar waren we al achter, maar ik wil nog even excuses maken voor die wijn. Dat was niet zo netjes van me. Had ik niet moeten doen.” Voor Martijn komen de excuses onverwacht. „Maar ik kan het enorm waarderen. Dat is veel fijner zo, toch?”

Geen ruzie meer dus, maar voor Nicole is het zo klaar als een klontje: het huwelijk is over. „Ik heb besloten dat er niet meer meer dan vriendschap inzit”, vertelt ze aan de camera’s. Tegen presentator Martijn zegt ze: „We zijn nog niet van elkaar af, dus laten we het gewoon gezellig houden”, verwijzend naar het koppelsweekend waarop de twee elkaar nog gaan zien. Normaal gesproken is de volgende stap om samen te gaan wonen, maar daar hebben de twee geen trek in.

‘Ik had het voor geen goud willen missen’

Martijn: „Ik ga met een heel goed gevoel naar huis, want ik heb er een hele mooie vriend bij. We hebben het fantastisch gehad, het weer was mooi. Ik heb de afgelopen dagen echt genoten. Ik had het voor geen goud willen missen.” Nicole ziet Martijns kijk op hun vriendschap iets anders. „Martijn heeft het steeds over ‘maatje’. Ik voel het niet helemaal zo, want ik vind dat je een maatje anders behandelt. Maar ik ga niet moeilijk doen, ik ben wel blij dat hij het nog positief weet te benadrukken.” Ze vertelt dat ze relaxed naar huis gaat. „Ik ben blij dat we alle emotionele bagage achter ons laten en on speaking terms zijn. Zonde dat het niet is geworden wat we hadden gehoopt, maar dat is het risico van het programma.”

Videobellen met Carlo Boszhard

Eenmaal terug op Nederlandse bodem hebben Martijn en Nicole nog een videobelletje met presentator Carlo Boszhard. „Ik heb begrepen dat het een pittige huwelijksreis was”, zegt hij. „We hebben heftige tijden gehad”, erkent Nicole. „Het was voor Martijn al heel snel over en dat kwam bij mij een beetje hard aan. Daarna hebben we nog een poging gewaagd, maar het is gewoon communicatief gezien geen goede match.” „Dus het was voor jou snel over?”, vraagt Boszhard aan Martijn. „Er waren een aantal punten die snel zichtbaar werden voor mij. Dat zijn puntjes die ik heel belangrijk vind. Ik had dit aangegeven, maar er werd niets mee gedaan”, antwoordt hij.

Boszhard vertelt dat hij heeft begrepen dat het stel niet meer wilt samenwonen, wat volgens hem ‘heel heftig’ voor het experiment is. „Het heeft geen zin, Carlo”, legt Nicole uit. „Het lijkt ons allebei beter van niet”, zegt ook Martijn. Boszhard: „Dan wil ik voorstellen dat jullie allebei lekker naar huis gaan. Praat met je familie en vrienden. Misschien kan de emotie bij jullie ook nog een beetje dalen. Ik begrijp dat het heel pittig voor jullie geweest is.” Martijn verduidelijkt: „Het is geen emotie, het is gewoon een feit. Daar is niks mis mee, we staan hier prettig naast elkaar.” Boszhard: „Dat vind ik fijn om te zien. Het is nog net geen knuffel.” „Kan ook nog hoor”, zeggen de twee, terwijl ze elkaar enigszins ongemakkelijk omhelzen.

