Spike weer in The Tribute – Battle of the Bands: ‘Op tv doe ik alleen muziek en klassieke auto’s’

Schitteren als Michael Jackson, bas plukken als Doe Maar of uithalen als Bon Jovi? Dat is allemaal waar The Tribute – Battle of the Bands van SBS6 om draait. Gitarist Spike van het Haagse DI-RECT doet daar maar wat graag aan mee. Als vakkundig jurylid dan, om te beoordelen of Nederlandse artiesten in de buurt komen van grote helden (van weleer).

The Tribute – Battle of the Bands is morgen toe aan het tweede seizoen. Tijd om even te bellen met het rockende jurylid met de hoed dus. Mooie vent om af en toe mee te babbelen, dus dat doen we met enige regelmaat. Metro spreekt Spike tijdens een autorit en dat gaat echt op z’n Spike van Zoests. „Ja, ik heb nu tijd, maar sta wel effe voor een slagboompie van het Mediapark.” Spike heeft die dag in Hilversum net opnames voor The Tribute – Battle of the Bands. „En ik moet nog effe parkeren, maar dat ligt aan mij. Maar ja, we kunnen praten! Wat wil je weten?”

Vervolg voor The Tribute – Battle of The Bands

Of het eerste seizoen het bandlid van DI-RECT vorig jaar zó bevallen was, dat hij er graag een tweede editie aan vast wilde pakken, is de aftrap. „Ja, tweede seizoen, goed hè? Het is me enorm goed bevallen. Ik ben een beetje zuinig als het om keuzes voor televisieoptredens gaat. Maar als het om muziek of klassieke auto’s gaat, dan gaat een verzoek bij mij in overweging. Vorig seizoen was zo’n kick om te maken, dat toen ik hoorde dat Angela Groothuizen en Caesar Zuiderwijk als de twee andere juryleden weer aan boord waren, het voor mij zo klaar als een klontje was dat ik ook weer wilde meedoen. Als er voldoende bands waren die zich zouden opgeven, in elk geval. Want een goed aanbod van bands, daar begint het natuurlijk bij.”

Op naar de Ziggo Dome

Dat tribute-aanbod was vorig jaar (Metro sprak toen presentator Gerard Ekdom) dik voor mekaar. Het geweldige Queen Must Go On won uiteindelijk de langste speeltijd in de Ziggo Dome. Ook The Billy Joel Experience, Brucified (Bruce Springsteen) en Rootsriders (Bob Marley) maakten – iets korter – hun opwachting in de grote popzaal van Amsterdam. Ook dit jaar staat de vier beste bands een optreden in de Ziggo Dome te wachten (22 april). En, om te laten zien wat zo’n tv-programma als The Tribute – Battle of the Bands je kan brengen: Queen Must Go On heeft in dezelfde hal op 30 april al een eigen concert, A Tribute to 50 Years of Queen.

🎸 Deelnemers 2023 Dit zijn de deelnemers aan The Tribute – Battle of the Bands 2023: The Neil Diamond Project, U2two, Diva Turner (Tina Turner), Californicated (Red Hot Chili Peppers), MJ History (Michael Jackson), Earth Wind and Fires, Dubbel D (De Dijk), Bouke and the Elvis Matters Band (Elvis Presley), St★rman NL (David Bowie), Born to Follow (Bon Jovi) en SKUNK (Doe Maar).

Wie de namen uit dit kader ooit op een popfestivalposter had gezet, had de beste line-up uit de wereldgeschiedenis. Spike: „Ja, nee, dat is behoorlijk veel goeds. Het grootste gedeelte van de namen speelt niet meer. Oh wacht even, de mevrouw van de slagbomen. Ja, mevrouw, ik wacht op het opengaan van de slagboom (…) Dank je wel, meid. Fijne dag hè! Hooooiii.”

Van alles wat in The Tribute – Battle of the Bands

Spike is binnen. „Sorry hoor, ik moet alleen nog even een parkeergarage in, maar ik ga er vanuit dat daar wel bereik is. Maar die line-up, ja, van Tina Turner tot U2 en van Doe Maar tot aan Elvis, dat is nogal wat. Het verschil in leeftijden vind ik ook mooi. De jongens van The Red Hot Chili Peppers zijn twintigers en die van Neil Diamond volgens mij de 60 reeds gepasseerd. Ik noem het een heel breed ensemble.”

Weet Spike eigenlijk waar zoveel artiesten deel uitmaken van een tributeband en waarom het zo ontzettend populair is? „Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat veel bands er noodgedwongen ooit mee moeten stoppen. Dan heb ik het over de originele acts, dan wel door pensioen, dan wel door het overlijden van bandleden of frontmannen of -vrouwen. Die acts spelen zelf niet meer. Dan zijn er muzikanten die zijn begonnen met muziek maken omdat ze fan waren van zo’n act. Die hebben dan iets van ‘als mensen ze niet meer live kunnen zien, dan pakken wij de handschoen en het materiaal op’. Niet iedereen kan eigen muziek schrijven, maar die artiesten willen wel lekker met hun maten de bühne op. Ik schrijf zelf en daar geniet ik van, maar live spelen is het mooiste wat er is.”

Volle zalen Queen Must Go On

„Dan worden er ook nog eens veel films gemaakt over muzieksterren. Daar bereik je mee dat er een hele nieuwe aanwas van liefhebbers en fans is. Kijk naar de film van Queen, hoewel ze nog optreden zonder Freddie Mercury, wat dat met de populariteit van de muziek en met Queen Must Go On heeft gedaan. Ik zie alleen maar volle zalen en met als klap op de vuurpijl die eigen show in de Ziggo Dome.

Er zijn bands die meedoen die nog bestaan, denk aan The Peppers en U2. Dubbel D trad al lang op, toen De Dijk zelf nog tot eind december van het vorig jaar bestond. Zou Spike vinden als er al een DI-RECT Tribute zou rondtrekken? „Raar? Nee, eerder eervol zou ik zeggen. Volgens mij bestaat zo’n band trouwens nog niet, althans, ik heb het nog niet voorbij zien komen. Maar ja, het zou hartstikke eervol zijn als je muziek door iemand anders gespeeld wordt. Mijn verloofde (Bella Hay, red.) was muziekdocente en gaf les aan een jong bandje uit Den Haag die een song van ons speelde. Dat is natuurlijk hartstikke tof. Op de middelbare school had ik ook nog geen liedjes. Als je dan gitaar gaat spelen, begin je met de bands die je inspireren en die je zelf gaaf vindt. Die eigen stijl volgt later wel. Maar tegen die een DI-RECT Tribute overwegen, wil zeggen: je moet van goeie huize komen hè! Haha.”

Nou, misschien heeft jullie voormalige collega Tim Akkerman niks te doen? Spike, lachend: „Haha, dat zou wat zijn. Maar nee, die was onlangs lekker op pad met zijn eigen tribute van The Boss, Bruce Springsteen. Ik ben een keertje wezen kijken en dat was steengoed. Ik denk dat Tim ver zou komen als hij meedoet aan het derde seizoen van The Tribute – Battle of the Bands.”

Waar op te letten in The Tribute – Battle of the Bands?

Spike vormt met Angela Groothuizen en Caesar Zuiderwijk (Golden Earring) dus de vakjury. Moeten zij nu simpelweg letten op het feit dat de act lijkt? Of is er is meer, zoals het eventueel kunnen dragen van een zaal als de Ziggo Dome?

Spike: „Bij mij gaat het erom of ik het gevoel krijg van het origineel, als ik in die stoel zit. Er zijn deelnemers bij die hebben bij hun geboorte de gave van een stem meekregen, die heel dicht bij het origineel ligt. Zo sloeg ik meteen stijl achterover toen ik Bouke van de Elvis Matters Band hoorde. Ongelooflijk, hoe dichtbij hij bij het geluid van Elvis komt. Dat wil niet zeggen dat hij wint, want het gaat niet alleen om de zang in dit programma. Het heet The Tribute – Battle of the Bands. Die band moet ook lekker staan de spelen en dicht bij het origineel komen. Iedere act uit de geschiedenis heeft toch z’n eigen signatuur. Daar moet je bij in de buurt zitten. Doe Maar is minimalistisch en strak, terwijl David Bowie één groot enigma is. Bowie is een van mijn favoriete artiesten aller tijden, dan wil ik wel een artistieke, mystieke persoon zien die zijn gevoel kan overbrengen.”

De bakker en de IT’er

„Dat ze de Ziggo Dome moeten kunnen pakken, speelt in mijn achterhoofd zeker een rol. Dat klinkt allemaal heel wat, maar het leukste van het programma vind ik toch dat we naar zowel de bakker, de schoonmaker, de conciërge als de IT’er zitten te kijken. Allemaal mensen die doordeweeks de maatschappij draaiende houden en de band erbij hebben uit liefhebberij voor de muziek. Al die mensen moeten natuurlijk wel een solide en goed op elkaar ingespeelde band vormen die de Ziggo Dome kunnen dragen. De winnaar van The Tribute – Battle of the Bands mag er zelfs een uur optreden. Dat moet je aan kunnen. Mensen die naar dat concert gaan willen wel van hun sokken worden geblazen.”

Als je Spike zou dwingen om in een tributeband te gaan spelen, dan hoeft hij niet lang na te denken. „Met DI-RECT hebben we in het verleden weleens The Rolling Stones gespeeld, dat zou het dan worden. Mijn hele leven ben ik al liefhebber van The Stones. Dat om elkaar heen spelen, zoals Ronnie Wood en Keith Richards doen, dan doen Paul Jan (Bakker, red.) en ik ook. Ja, The Stones heb ik heel erg hoog zitten.”

The Tribute – Battle of the Bands heeft een mooi prime time-tijdstip op de zaterdag gekregen en dat bevalt Spike wel. „Ja, live muziek op de zaterdagavond, zo hoort het toch? Of het nou in de kroeg is, of thuis in de huiskamer.” Het programma staat wel lijnrecht tegenover Wie Is De Mol? trouwens. Dat deert Spike niet. „Het zit volgens mij niet in elkaars vaarwater, maar het boeit me ook niet. Voor mij is het een feestje dat ik in die jurystoel mag zitten en de meest fantastische bands voorbij zie komen. Daar heb ik lol in, heel veel lol.”

Verliefd, verloofd, getrouwd?

Tot slot nog even terug tot een eerder genoemd woord: verloofde. Hoe zit dat dan met Bella Hay? Als Metro Spike volgend jaar belt, hebben we dan een getrouwde meneer Van Zoest aan de lijn? „Haha, nou, ja, goed. We zijn eerlijk gezegd al een paar jaar verloofd, maar covid kwam er even tussen. Maar we zijn ondanks dat hartstikke gelukkig hoor, er kwam ondertussen ook nog eens een geboorte van een prachtige dochter tussendoor. We hebben nog steeds geen datum, maar het zit goed. Heel goed.”

Voor DI-RECT staan er wel data vast. Op 3, 4, 12 en 18 februari geeft de band speciale – en uitverkochte – concerten met het Residentie Orkest in Amsterdam (2 keer), Den Bosch en Groningen. Op festivalgebied komen in elk geval Paaspop in Schijndel en Pinkpop eraan.

The Tribute – Battle of the Bands is vanaf morgen elke zaterdag om 20.00 uur te zien op SBS6 en (terug te kijken) via Kijk.nl. De presentatie is wederom in handen van Gerard Ekdom.