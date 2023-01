Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7-jarige Seven leert fietsen in Een huis vol: ‘Gewoon trappen, niet nadenken’

Als je in Amsterdam woont, zal je toch een keer moeten leren fietsen. Ook de kleine Seven Cudogham uit het tv-programma Een huis vol ontkomt er niet aan. In de aflevering van gisteren maakt de 7-jarige uit het grote gezin zijn eerste meters op twee wielen. Dat gaat niet altijd even goed, maar gelukkig spreken zijn vader, moeder, zus en broertje hem bemoedigend aan vanaf de zijlijn.

Om te beginnen vindt vader Iven het belangrijk dat Seven alvast met de fiets naar het pleintje loopt. Daar begint de oefening volgens hem. „Dan wordt hij één met de fiets”, legt hij uit aan zijn gezin. „Jij zit ook op judo”, spreekt Iven de 7-jarige vervolgens toe. Dat kan misschien nog wel van pas komen, want Seven weet hoe hij moet vallen.

Leren fietsen in Een huis vol

Twiggy en Oos vinden deze activiteit op de zaterdag maar al te gezellig. De twee zijn door het dolle heen op de step en rijden vol enthousiasme langs hun broer. Dat is niet zo handig, want Seven moet leren fietsen. Moeder Cynthia probeert dan ook haar kinderen de andere kant op te sturen, om zo botsingen te voorkomen. Maar de die plantenbakken en paaltjes kan ze niet verplaatsen en Seven botst er vol tegen aan. Toch blijkt haar zoon over een sterk staaltje doorzettingsvermogen te beschikken.



„Meestal beginnen we wel iets eerder, met een jaar of vijf, zes”, vertelt Cynthia. Dat Seven nu een jaartje ouder is, heeft volgens haar wel wat voordelen. „Het is beter dat hij wat groter is, zodat hij goed naar de opdracht kan luisteren. Maar hij probeert nu drie bewegingen te maken, terwijl hij er eigenlijk maar een moet maken”. Ook zijn zus ziet dat Seven geen natuurtalent is en ze wilt maar al te graag ingrijpen. Maar daar steekt vader Iven een stokje voor: hij moet het immers zelf leren en voelen.



Ik ben waarschijnlijk oude zeur en onze kinderen hadden meer buitenruimte…maar leren fietsen op je 7e jaar is best oud vind ik .#eenhuisvol — Karin Winters (@karinwinters) January 5, 2023



Iedereen met dat gezeik over dat fietsen. Hij leert het nu toch, Jezus ze wonen midden in Amsterdam met meerde kleine kinderen, snap dat daar niet altijd kans voor is. #eenhuisvol — Koiya🌽 (@ParelVisje) January 5, 2023

‘Alle kinderen leren in een middagje fietsen’

Dat alle kinderen op hun eigen manier iets leren, vindt Cynthia heel leuk om te zien. „Ze zijn allemaal heel anders op motorisch vlak. Dat is echt heel grappig.” Ondanks dat de één het misschien sneller oppakt dan de ander, krijgen de kinderen het fietsen snel onder de knie. „Het is nooit echt een jaren- of maandenplan geweest. Alle kinderen hebben wel in een middagje of zo leren fietsen.”

Na een hoop vallen en opstaan, begint de 7-jarige het steeds beter te begrijpen. Maar dat betekent niet dat hij nu de drukke Amsterdamse wegen op mag van zijn ouders. nu kan fietsen, betekent nog niet dat hij de weg op mag „Het is niet zo alsof we nu over twee maanden over de Dam of zo gaan fietsen. Dat is voor mij al een uitdaging”, lacht Cynthia.

‘Fietsen voelt als vliegen en vrijheid’

En lijkt Seven het echt onder de knie te krijgen en weet hij zonder te vallen een oversteek te maken. De familie is door het dolle heen. De 7-jarige krijgt van iedereen een knuffel. „Je maakte een bochtje, je hebt gefietst, balans en niet gevallen. Dat betekent dat jij kan fietsen. Nu moet je vlieguren maken, dus moet je lekker gaan oefenen”, zegt Iven vol trots tegen zijn zoon. Seven heeft duidelijk een fantastische middag gehad en hij kijkt stralend naar de camera met zijn zus. „Fietsen voelt als vliegen én vrijheid. En dat vind ik heel leuk.”

