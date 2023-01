Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thuiswerken niet alleen goed voor je brein, maar ook voor je… portemonnee?

Een van de voordelen van de verschrikkelijke uitbraak van covid is dat steeds meer mensen (deels) thuiswerken. Niet alleen is dat goed voor de mentale gezondheid, maar als je in tech werkt, ook voor je portemonnee, want je salaris is wellicht hoger. Dat blijkt uit recente cijfers.

Regelmatig je collega’s zien is natuurlijk bijzonder belangrijk. We zitten echt totaal niet meer te wachten op een nieuwe, verschrikkelijke lockdown waardoor je amper collega’s of zelfs vrienden ziet. Toch heeft het thuiswerken vele voordelen, voor zowel je brein als je salaris. En dat geldt helemaal voor mensen die in tech werken.

Thuiswerken is gezonder én je krijgt een beter salaris

Hoewel het Amerikaanse en Britse cijfers zijn, is gebleken dat mensen die regelmatig thuiswerken meer verdienen dan mensen die naar kantoor komen.

Het HR-bedrijf Remote verzamelde data van meer dan zes miljoen vacatures uit 2022. Hieruit kon het de conclusie trekken dat mensen in de tech-industrie, zoals ontwikkelaars en software ingenieurs, meer voordelen hebben dan mensen die in andere vakgebieden werken.

Als voorbeeld nam Remote webontwikkelaars. Zij verdienen op jaarbasis gemiddeld zo’n 22.508 dollar (20.677 euro) meer dan collega’s die op kantoor werken. Dat is een stijging van ruim 37 procent.

Salaris niet alleen hoger in de VS, maar ook het VK

Remote heeft ook gekeken of de cijfers in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar zijn. Hoewel de verschillen iets minder groot zijn, verdienen ook daar mensen die veel thuiswerken meer dan collega’s. Zo krijgen bijvoorbeeld webontwikkelaars gemiddeld 31 procent meer salaris.

De verklaring hiervoor is volgens Remote vrij evident. In deze gevallen nemen werknemers namelijk het voortouw. Deze specialisten (die broodnodig zijn) hebben een stok achter de deur: ze zijn zeer gewild. Goede krachten zijn bijna zo zeldzaam als sommige Pokémon.

Het zorgt ervoor dat bedrijven ‘gedwongen’ worden om voorwaarden als thuiswerken, of hybride werken en een goed salaris te bieden. Dat is voor werkgevers overigens zeker niet altijd een nadeel, stelt vicepresident Nadia Vatalis van Remote.

„Zij hebben met die voorwaarden een bredere selectie van gepaste kandidaten die aan de slag willen. Daarnaast scheelt het met flexibel werken ook flink in de kosten van de huur van dure kantoorplekken”, zegt ze.

Deels thuiswerken is de nieuwe standaard

Bedrijven die nu het traditionele on site werken weer terug willen hebben, moeten zich dus even achter de oren krabben.

Een goed voorbeeld is Apple (in tegenstelling tot Google) die zijn werknemers met enige druk opriep om weer en masse naar kantoor te komen (overigens voor ‘slechts’ drie dagen per week, wat reuze meevalt, maar soit). Dat viel echter niet bij iedereen in goede aarde. Een groep werknemers stelde zelfs een petitie op om zich hier tegen af te zetten. Zij vinden namelijk dat het thuiswerken juist heeft gezorgd voor uitstekende resultaten.

Bedrijven geven en nemen

In vele online discussies worden meerdere argumenten opgeworpen waarom thuiswerken in veel gevallen juist prettig is.

„Ik werk al vijftien jaar vanuit huis”, zegt oprichter Paula Rosenblum van RSR Research. „Ik heb nooit het gevoel iets te missen. Het is raar om mensen een paar uur van hun leven te laten verspillen tijdens het reizen van huis naar werk en vice versa.”

Ook stelt ze het op prijs dat thuiswerken een ander groot voordeel heeft. „Omdat mensen nu deels thuiswerken, zijn er vaak open, flexibele werkplekken op kantoor als je wel gaat. Sommige werknemers vinden dat helemaal niet prettig. Geef ze de privacy om zich te concentreren als dat nodig is.”

Thuiswerken is dus niet voor iedereen weggelegd, maar mocht je binnenkort op zoek gaan naar een andere functie, zouden wij het zeker even in de groep gooien én toch nog even goed kijken naar wat je salariseis is. Er valt in potentie nog een extra duit te grabbelen.