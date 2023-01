België levert geen tanks aan Oekraïne: ‘We hebben ze niet’

🟧

Het Nederlandse kabinet van is bereid na te denken over het leveren van moderne gevechtstanks van het type Leopard 2 aan Oekraïne. „Het besluit is nog niet genomen, maar we sluiten het zeker niet uit”, liet een woordvoerder van minister-president Mark Rutte weten. Nederland heeft geen tanks, maar leaset achttien Leopard 2-tanks van Duitsland. Tegen internationale media in Brussel zei Rutte deze week dat dat ook betekent dat Nederland die tanks kan kopen en desnoods weggeven.