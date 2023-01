Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vuilnismannen en boa’s gaan staken in deze steden

Gemeenteambtenaren leggen eind deze maand het werk neer om zo een betere cao af te dwingen. Dat meldt vakbond FNV, nadat het ultimatum dat zij aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorgelegd woensdag is verlopen. Het zwaartepunt van de staking ligt in eerste instantie op reinigingsdiensten en handhaving, laat FNV-bestuurder Marieke Manschot weten.

Kortom: wees zuinig met je afval, want misschien komt de vuilnisman voorlopig niet meer langs.

Even geen parkeerboetes door staking

Het gevolg van de staking is voor de gemiddelde mens niet echt prettig. Volgens Manschot is het goed mogelijk dat vuilnisbakken niet meer worden geleegd of veegauto’s niet rijden. Ook kan het zijn dat wordt besloten dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s, dus) niet langer parkeerboetes uitdelen, aldus Manschot. Hoe de acties er daadwerkelijk uit gaan zien, is nog niet bekend.

Manschot heeft het over twee sporen waarover actie wordt gevoerd. De eerste omvat de werkonderbrekingen en stakingen. „Die kunnen als eerst worden verwacht in de vooroplopende gemeenten. Dat zijn de gemeenten waar al enige tijd wordt nagedacht over acties, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar ik sluit niet uit dat die werkonderbrekingen ook kunnen overslaan naar andere gemeenten. Of dat ambtenaren in andere gemeenten eerder gaan staken dan die van bijvoorbeeld Amsterdam”, aldus Manschot.

Fysieke demonstratie

Het andere spoor is een landelijke demonstratie op 15 februari in Utrecht. „Die demonstratie is deels fysiek, maar er zal ook een mogelijkheid zijn waardoor mensen op afstand de demonstratie kunnen bijwonen. Die vorm van demonstreren hebben we al eerder toegepast, tijdens de coronacrisis. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken”, legt Manschot uit.

De FNV-bestuurder kan zich voorstellen dat de acties ook overslaan op ambtenaren die op kantoor zitten. „Ultimo zou dat kunnen leiden tot vertraging in het aanvraagtraject voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs”, vertelt Manschot. Maar zij benadrukt dat de focus vooralsnog op de handhaving en reinigingsdiensten ligt.

FNV stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de VNG op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. De bond wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist FNV een eenmalige uitkering van 1200 euro en automatische prijscompensatie in de cao voor 2024. Onder de cao voor gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties vallen in totaal ruim 187.000 ambtenaren.