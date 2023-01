Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

RoddelPraat na Roast of Famke Louise: ‘Wij leken hoofdonderwerp’

Famke Louise was gisteren het middelpunt van haar eigen Roast op Comedy Central. De zangeres was de allereerste vrouw die zich liet roasten, nadat in eerdere jaren onder meer Gordon, Giel Beelen en Ali B aan de beurt waren. Volgens RoddelPraat-mannen Jan Roos en Dennis Schouten leken zij gisteren meer het hoofdonderwerp van de grappen te zijn.

„En hoe kan dat ook anders? Want over Famke is verder niets interessants te vertellen”, sneert Jan Roos in een nabeschouwing van de Roast op de website van RoddelPraat. Toch vond hij de uitzending grappig. „Eigenlijk hebben we nog best kunnen lachen tijdens deze roast”, biecht hij op.

Sommige grappen vonden Jan Roos en Dennis Schouten van RoddelPraat best leuk

Jan Roos zegt verder dat hij samen met zijn compagnon Dennis Schouten met een teller heeft bijgehouden hoe vaak ze werden genoemd. „Aan het einde van deze fantastische roast bleek de ‘treurige roddelmannetjes-teller’ op vier te staan.”

„We werden treurig genoemd en ook ons verlies kwam ter sprake”, doelt hij op de rechtszaak die Famke Louise tegen het duo aanspande. „Dennis Weening stelde zichzelf zelfs bijna voor als Dennis Schouten. Leuk.”

RoddelPraat-mannen: ‘Toch jammer dat we geen uitnodiging hebben gehad’

Maar er zijn niet alleen maar positieve woorden van Jan Roos. „Toch jammer dat we het lijdende voorwerp waren, maar geen uitnodiging hebben gehad. Zelf wisten ze ook wel dat we die zouden weigeren.”

Ook het publiek moet het ontgelden, dat „vol zat met geblondeerde, opgeschoren woke types die om de havenklap met de hand voor hun mond zaten. Laten we het nog maar even niet gaan hebben over Denzel Slager die in zijn pino trui zat te glimlachen met zijn kunstgebit.”

😠 Famke Louise vs. Roddelpraat Jan Roos en Dennis Schouten liggen al een jaar in de clinch met Famke Louise. Aanleiding is een YouTube-aflevering waarbij de twee een niet uitgebracht nummer van de zangeres lieten horen en suggereerden dat ze door haar ex-manager Ali B zou zijn misbruikt. Daarna stapte Famke Louise naar de rechter met de eis dat de RoddelPraat-aflevering verwijderd moest worden. Daarin ging de rechter mee: het duo moest de uitzending offline halen en een rectificatie plaatsen. Een hoger beroep van Jan Roos en Dennis Schouten veranderde dat niet.

Joke Bruijs grootste verrassing bij The Roast of Famke Louise

The Roast van Famke Louise werd vorige maand al opgenomen. Op Comedy Central was te zien hoe de zangeres verbaal onder handen werd genomen door onder anderen Sylvia Geersen, Bizzey en Peter Pannekoek. In deze zesde Nederlandse editie van The Roast, maakte Joke Bruijs gisteren de meeste indruk volgens kijkers.

Alhoewel die de roast van Peter Pannekoek (wederom) het beste vonden, kwam de 71-jarige actrice verrassend uit de hoek. Vooral de grap richting Nesim El Ahmadi, die er een hele tijd over heeft gedaan om zijn vrouw te bezwangeren, valt in de smaak.

Joke Bruijs verwijst naar een filmpje dat hij ooit heeft gemaakt van iemand die een dolfijn aftrok. „Heb je je vrouw ook zwanger gemaakt met dat zaad?”, vraagt de actrice. „Ik zie het geboortekaartje al verschijnen: Flipper El Ahmadi.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joke Bruijs verrassend grappig #FamkeLouiseRoast — Michael (@michaelveltman) January 16, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joke Bruijs mag dan 71 jaar oud zijn… …maar ze roast ze er nog allemaal uit! 😂😂😂#FamkeLouiseRoast #comedycentral pic.twitter.com/naWu5KcP6c — Daan (@Daan_Danado) January 16, 2023

Famke Louise gaat in op haat op haar persoon

Na Joke Bruijs was het tijd voor Famke Louise zelf. Die sloot haar eigen Roast op Comedy Central met een positieve noot af. Ze stak iedereen die net als zij „te maken krijgt met haat” een hart onder de riem. „Ik heb respect voor iedereen die hier vanavond zit”, zei ze.

„Jullie hebben je shit tegen mij gezegd in het volle licht van de schijnwerpers en dat maakt het een stuk minder donker”, zei Famke, om vervolgens het woord te richten tot anderen die te maken krijgen met haat.

‘Zoek je eigen lichtpuntjes, negeer de negativiteit’

„Ik weet hoe kut het is, maar laat je niet wegdrukken in een zwart gat. Zoek je eigen lichtpuntjes. Negeer de negativiteit en kijk om je heen en zie de mensen die jou waard zijn, die jou liefde geven.” Voor Famke was dat haar vriend Denzel Slager, vervolgde ze. „Hij ging naast me staan. Dus als alles om je heen duisternis is, geef dan niet op maar ga dansen in het donker.”

De laatste woorden waren een verwijzing naar Famkes nieuwe single In Het Donker, die vrijdag uitkwam. De zangeres zong in The Roast ook een klein stukje van het liedje.

Roast van Famke Louise slechtst bekeken editie

The Roast van Famke Louise is de slechtst bekeken editie van de reeks tot nu toe. De uitzending trok maandagavond volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) 232.000 kijkers op Comedy Central. De best bekeken editie was die uit 2017 waarin Giel Beelen centraal stond. Daar keken destijds 603.000 mensen naar. Het vorige laagterecord was met 236.000 kijkers voor de aflevering met Hans Klok uit 2021.

The Roast van Famke Louise ontbreekt in de top 25 van best bekeken programma’s van maandag. De meeste mensen, bijna 2,6 miljoen, keken naar de kennisquiz De Slimste Mens op NPO 1.