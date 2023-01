Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Married at First Sight-stel Martijn en Nicole hadden elkaar bijna voor de bruiloft al ontmoet

De aftrap van het nieuwe seizoen van Married at First Sight leverde meteen een grappig tafereel op. Bruidegom Martijn herkende namelijk een aantal vriendinnen van bruid Nicole. Maar hebben ze elkaar dan ook gezien? Het antwoord op die vraag krijgen we in de tweede aflevering.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. De matchmakers koppelden onder anderen de 47-jarige Nicole uit Amsterdam met de 50-jarige Martijn uit Eindhoven. Voor het altaar blijkt Martijn een deel van de vrienden van zijn toekomstige vrouw Nicole te kennen van een recente vakantie op Ibiza, waar zij zelf overigens ook was.

Martijn en Nicole in Married at First Sight

Duidelijk is dus dat Martijn de vriendinnen van Nicole op het Spaanse eiland heeft ontmoet. Maar hebben de paden van het aanstaande echtpaar zich ook gekruist? Dat lijkt niet het geval te zijn. „Ik heb jou toch nog niet gezien op Ibiza?”, vraagt Nicole voor het altaar aan Martijn. „Ik denk het niet”, antwoordt de bruidegom. Zowel de Nicole als de zaal kan smakelijk lachen om het hele gebeuren. „Ik dacht al: heb ik met jou staan feesten en dat niet doorgehad”, lacht ze.

Ook trouwambtenaar Mariëlle Jongmans vindt het allemaal heel bijzonder. „Kijk elkaar nog eens even aan, want jullie blikken kunnen elkaar toch misschien echt wel gekruist hebben?” Het stel beaamt dat die mogelijkheid er zeker is. Jongmans: „Het is een bizar toeval dat jullie ruim een week geleden allebei op hetzelfde moment op Ibiza waren. En nu zitten jullie hier. Het leven heeft soms hele bijzondere verrassingen.”

Vriendinnen wisten al hoe het zat

Drie vriendinnen van het stel blijken al op de hoogte zijn geweest van het opmerkelijke toeval. Zij ontvingen namelijk van allebei een uitnodiging in hun brievenbus. „We moeten iets bekennen”, vertellen ze voor de camera. „We kenden Martijn én Nicole al voor het huwelijk. Toen we de uitnodigingen ontvingen, hadden we zoiets van: wat moeten we nu?” De vriendinnen besloten om geen roet in het eten te gooien. „We hebben echt vanaf het begin af aan gedacht: dit houden we geheim. Dit is een dag voor Nicole en Martijn, en die dag gunden we hen van harte.”

Nicole en Martijn liepen elkaar net mis

Door puur toeval en het ingrijpen van de vriendinnen zijn Nicole en Martijn elkaar steeds net misgelopen. Op Nicoles laatste avond en Martijns eerste avond op Ibiza waren zij op exact dezelfde plek. Maar omdat de bruidegom moe was, besloot hij om eerder naar huis te gaan. Ook werd een etentje op het laatste moment afgeblazen om te voorkomen dat de twee elkaar zagen. Saillant detail is dat ze elkaar ook op Amsterdam Dance Event ook al bijna tegen het lijf waren gelopen.

Hoe dan ook: de matchmakers lijken vooralsnog puik werk te hebben afgeleverd. In de uren na het jawoord wordt duidelijk dat Martijn en Nicole zich al helemaal thuis voelen bij elkaar. Het delen van dezelfde vrienden lijkt een band te scheppen. Ook houden ze allebei enorm van drinken en feestjes, grapt het stel tijdens de toast. „Het klopt allemaal”, vindt Nicole. „Iedereen mixt en matcht heel goed en heeft lol.”

Je kunt Married at First Sight terugkijken via RTL XL.