Nederlanders gingen er niet eerder zo hard op achteruit: ‘Hogere lonen zijn bittere noodzaak’

Nederlanders gingen er niet eerder zo veel op achteruit als in 2022. Opmerkelijk daarbij is dat de lonen het hardst stegen sinds 2018, maar dat kon niet opboksen tegen de inflatie. Vakbond CNV noemt het „volstrekt onaanvaardbaar”.

De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Consumentenprijzen stegen sterker dan lonen

In 2022 stegen de cao-lonen in Nederland met 3,2 procent ten opzichte van 2021. In het laatste kwartaal van het jaar namen de lonen op jaarbasis met 3,6 procent toe, de grootste stijging in twintig jaar. De sectoren waarin het salaris het meest steeg zijn het onderwijs, vervoer en opslag, met respectievelijk 5,2 en 4,6 procent. In de landbouw, bosbouw en visserij stegen de cao-lonen het minst, met twee procent.

Maar de consumentenprijzen stegen nog sterker. Op basis van de eerste elf maanden van 2022 gemiddeld met zo’n 10 procent. Het CBS berekende dat Nederlanders er daardoor per saldo op achteruit gingen, ondanks de salarisverhoging: ongeveer zes procent. Het statistiekbureau heeft nooit eerder zo’n groot verschil tussen de loonontwikkeling en de inflatie gemeten.

CNV: ‘Gaan stevig de onderhandelingen in’

CNV noemt het „volstrekt onaanvaardbaar” dat steeds meer werkenden in de financiële problemen komen door de „gebrekkige” loonstijging. De vakbond reageert daarmee op cijfers van het CBS. „CNV gaat daarom in 2023 stevig de cao-onderhandelingen in. Zeker nu de bedrijfswinsten in 2022 hoger zijn dan ooit”, stelt de bond. CNV noemt de stijging van de lonen met 3,2 procent vorig jaar schone schijn. „Dat is slechts 1 procent meer dan een jaar geleden. Kinderspel dus, zeker in een jaar waarin de inflatie gemiddeld ruim 10 procent was.”

Volgens de vakbond hebben vooral de middengroepen het nakijken. CNV stelt ook dat de bedrijfswinsten vorig jaar hoger dan ooit waren, met in totaal 84,5 miljard euro. Dat is 9 miljard euro meer dan het jaar daarvoor. „Het is schandalig dat werkenden daar zo weinig van mee profiteren.” Volgens de bond heeft een kwart van alle werkenden steeds meer moeite om hun rekeningen te betalen. „Een hoger loon is geen extraatje meer maar bittere noodzaak.”