Mannen met voorkeur voor snelle auto’s? Onzekerder over geslachtsdeel, volgens onderzoek

Auto’s zeggen klaarblijkelijk meer over het mannelijk geslachtsdeel dan we dachten. Snelle auto’s en kleinere piemels, hebben toch regelmatig een verband, blijkt uit nieuw Brits onderzoek.

Het onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk, toont namelijk een verband aan tussen sportauto’s en de piemel. Meer interesse in sportauto’s? Dat betekent kans op een kleiner geslachtsdeel of in ieder geval twijfels over het formaat.

Nieuw onderzoek naar geslachtsdeel en sportauto’s

Maar hoe onderzoek je zoiets? De onderzoekers probeerden via een omweg erachter te komen of er een verband was tussen het formaat van de jongeheer en hun voorkeur voor auto’s. De deelnemers wisten niet dat het onderzoek hierover ging.

Dat ging als volgt: tweehonderd mannen tussen de 18 en 74 jaar deden mee aan een ‘geheugentest’. Daarbij moesten zij tijdens het online shoppen informatie onthouden over producten die zij te zien kregen, tenminste, dat dachten zij. Tijdens de test kreeg een aantal deelnemers informatie te lezen over het ‘gemiddelde formaat’ van een piemel. Overigens was deze informatie niet waar.

Compensatiegedrag

Doordat een deel van de deelnemers op de hoogte is van het gemiddelde penis-formaat, slaat de twijfel toe. Een andere groep kreeg valse informatie over bloedcirculatie en licht worden in je hoofd in de ochtend.

De mannen zijn dus, stiekem, geïnformeerd met valse informatie. Daarna keken de onderzoekers naar de interesse in sportauto’s. En wat bleek? De deelnemers die twijfel hadden over hun geslachtsdeel, en iets te compenseren hadden, toonden meer interesse in deze bolides.

Onzekerheid over piemel

Dit geldt overigens ook voor andere materiële zaken. Onzekerheid over het geslachtsdeel leidt dus eerder tot materieel compensatiegedrag. Kleine kanttekening bij dit onderzoek: het ontbreekt nog aan peerreview. Oftewel de mogelijkheid voor andere wetenschappers om het onderzoek onder de loep te nemen en te controleren of te bevindingen daadwerkelijk kloppen.

