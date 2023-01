Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers en Eva Jinek ontroerd door adoptieverhaal Mischa Blok: ‘Het is echt práchtig’

Radio 1-presentatrice Mischa Blok schoof gisteravond aan bij Jinek om te vertellen over haar „ongelooflijke” adoptieverhaal en hereniging met haar Zuid-Koreaanse moeder. Het verhaal lijkt haast een scenario van een dramafilm. Kijkers, Eva Jinek en tafelgasten horen Blok en houden het nauwelijks droog.

Mischa Blok werd als 2-jarig meisje te vondeling gelegd op een plein in Zuid-Korea. Ze werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Maar na 35 jaar ging Blok twijfelen aan haar adoptieverhaal. Een 2-jarige te vondeling leggen? Dat kon volgens haar niet. „Want die komt achter je aangelopen.”

Blok vindt haar biologische vader en hij bevestigt uiteindelijk dat het verhaal niet klopt. Maar haar verder helpen bij haar zoektocht wil hij niet. Blok gaat in Zuid-Korea, met behulp van de media en een oproep van voetbaltrainer Guus Hiddink, op zoek naar haar moeder. Op de laatste dag van haar trip krijgt ze bericht. Haar moeder blijkt gevonden en er volgt een hereniging.

De beelden van die hereniging zorgen dat Eva Jinek en tafelgasten met tranen in hun ogen het verhaal aanhoren. Ook Blok raakt wederom ontroerd en de Jinek-tafel is stil van het verhaal. Kijkers laten op social media weten ontroerd te zijn door de hereniging tussen Blok en haar moeder.



Adoptieverhaal bleek niet te kloppen

Maar wat was er nu toch werkelijk gebeurd rondom die adoptie? Het verhaal blijkt anders dan Blok al die tijd dacht. Toen zij 8 maanden oud was, verliet haar vader haar moeder voor een andere vrouw. Blok haar biologische moeder liet haar dochter achter bij haar schoonmoeder. „Met de boodschap: ‘Let op dit kind, want ik ga geld verdienen en ik kom terug'”, aldus Blok. Oma legt de verantwoordelijkheid bij de vader en als hij een ander kind krijgt met zijn nieuwe vrouw, besluit hij Blok af te staan. „Mijn moeder kwam terug van een dag werken en zij kwam mij ophalen en ik was er niet.”

De biologische vader van blok bracht haar naar een kindertehuis. Een misdadige daad, volgens Blok. Haar moeder bleek de adoptie al die tijd nooit te hebben gewild en wist nergens vanaf. Blok drukt adoptiekinderen op het hart dat zij niet moeten uitgaan van hun adoptiepapieren. Bij haarzelf klopte achteraf alle informatie die daarin stond niet. De radiopresentatrice schreef haar verhaal op in het boek Mama Lee, dat vanaf vandaag verkrijgbaar is in de winkels.



