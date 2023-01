Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers onder de indruk van optreden Hilde (13) in Ministars: ‘Echt prachtig die stem’

De 13-jarige Hilde heeft talent, zo blijkt uit de eerste aflevering van het muziekprogramma Ministars die gisteravond op SBS6 was te zien. Met het James Bond-nummer No Time to Die van Billie Eilish blies de Groningse zangeres de juryleden én het publiek omver.

Ook de kijkers waren onder de indruk van de stem van Hilde.

Hilde komt uit een muzikale familie

Voordat Hilde het podium van Ministars opklimt, vertelt ze eerst over haar liefde voor muziek. Want die liefde zit er bij Hilde al heel lang; ze komt namelijk uit een muzikale familie. Samen met haar moeder heeft ze ook al eens opgetreden bij een buurtfeest als Bradley Cooper en Lady Gaga met het nummer Shallow. Moeders was toen verkleed als Bradley Cooper, mét een baard op. „Mam, we gaan er toch nog even naar kijken”, waarschuwt Hilde haar moeder, voordat videobeelden van het optreden in de Ministars-uitzending voorbij komen.

Hilde heeft in ieder geval veel voorbereiding getroffen voor haar optreden. Volgens haar zus oefent ze thuis „elke dag”.

Hilde begint haar Ministars-avontuur met een James Bond-nummer

Dan is het moment daar: Hilde moet voor Snelle, Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, én Rolf Sanchez het pittige James Bond nummer gaan zingen. „Jij gaat wel iets heel bruuts zingen”, begint Hans. „Ja, eigenlijk wel”, lacht Hilde. „Hilde gaat namelijk een James Bond-theme song zingen”, legt Hans verder uit aan de andere juryleden. Hilde gaat het niet alleen zingen, maar ‘samen’ met de videoversie van Billie Eilish. „Het is natuurlijk heel erg vet dat ik in een videoclip sta met Billie Eilish. Die kans krijg je maar één keer”, vertelt de 13-jarige aan de jury.

„Hé, maar stel nou dat het allemaal echt niet lukt, dan heb ik gehoord in de wandelgangen dat je advocaat wil worden!” merkt Hans op. „Ja klopt, want als advocaat ben je met allemaal conflicten bezig en ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar wat er gebeurt. Dus dat is wel handig als je advocaat bent”, vertelt Hilde. „Dus als ik ooit een advocaat nodig heb, dan bel ik jou”, grapt Hans. „Maar ik houd mijn mond. Take it away”, vervolgt ze, terwijl ze wijst naar het podium.

Ministar-jury omver geblazen

Nog voordat Hilde haar eerste zin kan afmaken, klinken er al enthousiaste geluiden vanuit de jury. Ze vinden zelfs dat Hilde mooier zingt dan de videoversie van Billie Eilish. „Wauw, zo zuiver!” roept Hans lovend na een uithaal van de jonge zangeres.

Niet alleen de Ministars-jury is laaiend enthousiast over het optreden van Hilde, ook het publiek is onder de indruk. Als Hilde haar laatste zin afmaakt, krijgt ze een staande ovatie. „Ik heb echt heel erg genoten van je optreden. Ik was in een soort droomwereld”, complimenteert Snelle haar. Hij geeft Hilde haar Ministars-debuut een 8,5. Mede-jurylid Sanchez geeft Hilde zelfs een 10, net zoals Hans. „Ik deed mijn ogen dicht, omdat ik me niet realiseerde of jij nou aan het zingen was of Billie Eilish. Zo goed was het”, aldus Sanchez.

Ook de Ministars-kijkers thuis hebben lovende woorden over het optreden van Hilde.



Door hoge punten komt Hilde op de eerste plek terecht en daar blijft ze tot het einde van de Ministars-aflevering. De stemmers in het publiek stemmen haar zelfs door naar de finale. De jonge zangeres kan haar oren en ogen niet geloven: „Dank je wel!” roept ze lachend.

