Uitgelekte seksvideo achtervolgt Patricia Paay nog steeds: ‘Een standbeeld krijg ik niet meer’

Het is inmiddels al bijna vijf jaar geleden dat er een seksvideo van Patricia Paay uitlekte en over het internet werd verspreid. De video achtervolgt Paay echter nog steeds. „Ik denk dat ik nooit een standbeeld krijg, omdat natuurlijk dat vervelende filmpje uitkwam”, vertelde Paay gisteravond in het SBS6-interviewprogramma De 10 Vragen van Rob Kemps.

„Een lintje krijg ik ook niet meer. Dat heeft diegene verpest die dat ooit geplaatst heeft”, aldus de 73-jarige zangeres.

Patricia Paay blikt terug op haar leven

„Had je die rot periode na die video willen terugdraaien?” vraagt Kemps. „Nee, het maakt je wie je bent. Het zal wel ergens goed voor geweest zijn”, reageert Paay. „Ik heb er iets van geleerd en er ook mensen mee geholpen. Nee, het is geen leuk moment geweest, maar er zijn zoveel leuke momenten in het leven en gelukkig zijn die veel belangrijker dan dat moment was.”

Kemps vraagt Paay ook hoe zij herinnerd wil worden. „Wat zou jij willen wat ik mijn kinderen over jou vertel?” Paay moet even nadenken, maar heeft dan toch een antwoord paraat: „Dat jij zegt; dat is zo’n leuk mens, ze heeft het goed gedaan en ze is zo talentvol. En over The Star Sisters en Frankrijk, omdat jij dat ook weet, hoe het is om in Parijs te zijn. Dat zou ik dan willen, want dat vond ik echt het leukste van allemaal”, noemt Paay op.

‘Dat heeft diegene verpest die dat ooit geplaatst heeft’

Het valt Kemps op dat Paay vooral op het gebied van haar carrière herinnerd wil worden. „Ja, maar dat is het leven wat ik gehad heb”, legt Paay uit. „En daar krijg je een standbeeld voor”, reageert Kemps. „Nee, ik denk niet dat ik ooit een standbeeld krijg, omdat natuurlijk dat vervelende filmpje uitkwam.” Een lintje denkt Paay ook te kunnen vergeten: „Dat heeft diegene verpest die dat ooit geplaatst heeft.”

Paay had een lintje „wel leuk gevonden”. „Ik vind een prijsje krijgen altijd wel leuk.” Maar het is nu eenmaal zo, besluit Paay. Paay heeft gelukkig ook nog andere dromen, zoals een samenwerking met een dj. „Eén ding had ik nog graag een keer willen doen: dat zo’n dj mij zou vragen voor mijn stem op een lekker nummer. Dat is het enige wat ik nog niet heb gedaan. Maar dat hoeft niemand te weten.”

