Opnieuw veel skiongelukken in Oostenrijk, ook 9-jarig meisje uit Nederland gewond

Opnieuw zijn er in Oostenrijk op vrijdag, voor velen de laatste dag van hun wintersportvakantie en bovendien een feestdag vanwege Driekoningen, talrijke skiongelukken gebeurd. Daarbij vielen veel gewonden, onder wie een 9-jarig meisje uit Nederland.

Het meisje werd geschept door een snowboarder in Lermoos, in de deelstaat Tirol. Ze is aan het hoofd gewond geraakt en moest naar een ziekenhuis worden gevlogen. Dat melden plaatselijke media.

Op veel plaatsen skiongelukken

Ook op het Tiroolse ski-terrein, waar afgelopen weekend een 28-jarige Nederlandse dodelijk verongelukte en een jaar jongere Nederlandse zwaargewond raakte, is een kind ernstig gewond geraakt. Het gaat om een 11-jarige jongen uit Duitsland. Hij verloor tijdens het skiën de controle over de ski’s en raasde dwars door een afzetting van de skischool heen. In botsing met een drie andere skiërs kwam het jongetje uiteindelijk tot stilstand.

De drie andere skiërs, een 7-jarige Brit en twee Duitsers van 12 en 45 jaar, raakten hierbij licht gewond. Zo meldt de Oostenrijkse publieke omroep (ORF). Het 11-jarige jongetje had echter niet zoveel geluk: hij liep rugletsel op en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Schwaz vervoerd.

ORF meldt ook skiongelukken op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Sölden op de Giggijochbahn waar drie mensen zwaargewond zijn geraakt. Het gaat hier om twee volwassen Duitsers en een zevenjarig kind.

Nederlandse Ski Vereniging waarschuwde al eerder voor grotere kans op skiongelukken

Eerder waarschuwde de Nederlandse Ski Vereniging wintersporters al voor een grotere kans op skiongelukken. Door de hogere temperaturen ligt er dit jaar namelijk minder sneeuw en de kwaliteit van de sneeuw die er wel ligt, is slechter. „Je moet je aanpassen aan wat er ligt”, aldus Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Vooral in de noordelijke Alpen spelen hoge temperaturen en regen de sneeuwkwaliteit parten. „Houd dus rekening met elkaar en blijf altijd in controle”, waarschuwt De Graaf.