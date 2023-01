Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schietpartij op Amerikaanse basisschool: 6-jarige schiet zijn lerares neer na woordenwisseling

Een woordenwisseling op een Amerikaanse basisschool eindigde gistermiddag met een schietpartij waarbij een 6-jarige jongen op zijn lerares schoot. Zij raakte daarbij zwaargewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, melden Amerikaanse media, die spreken van een zeer zeldzame zaak.

De politie heeft de 6-jarige gearresteerd.

Lerares na schietpartij in levensgevaar

De schietpartij vond plaats op een basisschool met ruim vijfhonderd leerlingen in Newport News in de Amerikaanse staat Virginia. De lerares verkeert volgens Amerikaanse media „in levensgevaar”. Een politiewoordvoerder benadrukt dat „hier geen sprake was van een ongeluk”. De 6-jarige schoot met een pistool.

Momenteel wordt er onderzocht waar het wapen vandaan kwam. De autoriteiten buigen zich verder over het lot van de jongen, die op dit moment in politiehechtenis zit. De wet van Virginia staat het namelijk niet toe dat 6-jarigen als volwassenen worden berecht, aldus het Amerikaanse persbureau Associated Press. Een jeugdrechter zou echter wel de bevoegdheid hebben om het gezag van een ouder in te trekken en een kind uit huis te plaatsen.

Niet de eerste schietpartij met een extreem jonge schutter

De burgemeester van de plaats, Phillip Jones, zegt dat het incident hem in het hart raakt. „Dit is een donkere dag, maar we gaan hier van leren en komen sterker terug”, aldus Jones.



My heart goes out to our community tonight. Thank you to the first responders, teachers, staff, and those who were first on the scene. The work ahead for all of us could not be clearer. pic.twitter.com/BfETFyfnzF — Mayor Phillip Jones (@Phil_Jones_757) January 7, 2023

Een raadslid in de stad, Curtis Bethany, noemt het incident tegenover The New York Times „onontgonnen gebied”. „Ik heb nog nooit gehoord van een 6-jarige die met een geladen pistool naar school gaat”, aldus Bethany.

Schietpartijen op scholen waarbij de dader zo uitzonderlijk jong is, zijn volgens The New York Times zeer zeldzaam. De krant refereert aan een database waarin alle schietpartijen op scholen zijn bijgehouden. Sinds 1970 zou er zestien keer een schutter op een school zijn geweest die 10 jaar of jonger was. Drie keer betrof het een 6-jarige, waarbij het twee keer om een per ongeluk gelost schot ging. Eén keer schoot een 6-jarig jongetje een meisje dood. Dat gebeurde in 2000 en die zaak kreeg toen veel media-aandacht.