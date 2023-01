Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlander worstelt meer met dure boodschappen: ‘Groep is ontzettend groot’

Het Rode Kruis heeft onderzoek naar voedselnood in Nederland gedaan. Door inflatie, de pandemie en hoge energierekeningen worstelen steeds meer mensen met het betalen van de boodschappen. Er is een grotere groep die hulp nodig heeft, dan we wellicht dachten.

Voor een boodschap in de supermarkt moeten we inmiddels diep in de buidel tasten. Maar voor hulp aankloppen? Dat doet de nuchtere Hollander niet graag. Bijna 44 procent van de ondervraagden zou niet bij een overheidsinstantie om hulp vragen. De meest genoemde reden om dat niet te doen blijkt dat veel mensen vinden dat zij zelf hun problemen moeten oplossen. Maar ook afhankelijkheid, schaamte of bekend staan als hulpbehoevend, spelen daarin mee, blijkt uit het onderzoek.

Steeds meer zorgen bij Nederlanders over boodschappen

En dat terwijl de hulporganisatie signaleert dat de voedselnood stijgt. „Het gaat ook om mensen die het vorig jaar eigenlijk nog prima deden,” zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp Nederland. „Mensen die het nu net niet meer lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan schiet eten erbij in”.

Ondanks dat Nederlanders niet graag hulp inschakelen, ziet het Rode Kruis dat de hulpvraag groter wordt. Inmiddels maakt een kwart van de Nederlanders (28 procent) zich zorgen over geld voor boodschappen. En daarbij gaat het om mensen uit alle lagen van de bevolking, zowel werkenden als niet werkenden.

Grote groep heeft door inflatie hulp nodig

Vooral jongeren onder de 30 jaar en mensen tussen de 50 en 60 jaar maken zich zorgen over de inflatie en dure rekeningen. „Je ziet dat voedsel een sluitpost is geworden. Als alle vaste lasten zijn betaald, kijken mensen wat er nog over is en daar kunnen ze dan eten van kopen. Dat is steeds minder geld”, sprak woordvoerder Nicole van Batenburg uit tegen de NOS.

„We leven in een land waarin niemand zich zorgen zou moeten maken om eten”, aldus Van Batenburg. Het Rode Kruis benadrukt de lastige situatie. Volgens de hulporganisatie is de groep die momenteel hulp nodig heeft „ontzettend groot”.