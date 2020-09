Forum-Statenlid maakt zich druk om bamischijf, snack is plots trending

De bamischijf staat vandaag plotseling veel meer in de belangstelling dan anders. Maar niemand weet eigenlijk precies waarom.

Nou ja, veel meer in de belangstelling… op Twitter dan. De aloude bamischijf was ineens trending. Hoe kwam dat?

Daarvoor moeten we bij Forum voor Democratie-Statenlid Martin Bos van de provincie Zeeland zijn. Hij maakte zich vandaag wat boos om de ‘teloorgang’ van de Gouden Koets, de negerzoen en de moorkop. Maar hij uit ook zijn zorgen om zigeunersaus en de bamischijf. En daar wijdde Geenstijl dan weer zeven regels tekst aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is de drammers gelukt. Gouden Koets naar het museum. Eerst #zwartepiet, toen de negerzoen en daarna de moorkop. En ook de bamischijf en de zigeunersaus worden in hun voortbestaan bedreigd. Stop de vernietiging van de Nederlandse cultuur. #GoudenKoetshttps://t.co/uZLU34f6ow — Martin Bos (@Bos_M) September 8, 2020

Bamischijf in voortbestaan bedreigd

Wat Statenlid Bos betreft zijn ook zigeunersaus en de bamischijf hun leven niet meer zeker. Van zigeunersaus wisten we dat. Dat heet nu ‘paprikasaus op z’n Hongaars’. Waarom de Zeeuwse politicus zich ernstig zorgen maakt om de snack vol vettige bami, dat blijft onduidelijk. Vandaag vond hij ook nog dat Nederland de gulden moet herintroduceren en dat ons land uit de Europese Unie moet stappen, maar dat terzijde.

Herkomst van de bamischijf

Dat Bos de bamischijf ziet als een stukje Nederlands cultuurgoed, dat valt te begrijpen. Als zit er Aziatische bami in, het is een oer-Hollands ding. Ontstaan ergens in de jaren vijftig, toen bami en nasi goreng in ons land populairder werden. De bamischijf, die we ook kennen als ‘bal’ en ‘blok’, werd toen ongetwijfeld gemaakt om restanten bami en nasi te gebruiken (de nasischijf ontstond toen logischerwijs ook). Om tot een snack te komen – en nu klinkt het iets minder smakelijk dan waar jij misschien af en toe zo van geniet – was doorhaalvloeistof en een paneerlaag nodig. Hoe dan ook: absoluut iets van Nederland, sowieso hét land op het gebied van snacks uit de muur trekken natuurlijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#bamischijf Het zal wel aan mij liggen, maar wat is de bron van dit verhaal? — HdW (@_o_HdW_o_) September 8, 2020

En toen ging het al Twitterend los

Sommige Twitteraars begrijpen niets van de hashtag #bamischijf. Anderen nemen het direct – met of zonder kennis – voor ‘onze’ bamischijf der Nederlanden op. Een ander reageert weer met ‘ah wat leuk dat de bamischijf trending is, weer eens wat anders’. Een bloemlezing:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het wordt tijd dat de PVV opkomt voor de Nederlandse traditie van de #bamischijf Ook alles wordt ONS afgepakt. Ik kan wel janken… — Robert Jan Prins ⛵ (@prinsrj) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb, geloof ik, nog nooit een #bamischijf gegeten. — Ik deug misschien wel- BLM 🔻❤💚🏳️‍🌈 -Roel (@leftwingcyclist) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2020 het jaar waarin #bamischijf trending topic kan zijn. Als het nou de #bitterbal was geweest had ik mij er wel druk over gemaakt, maar een kliekje in een paneerjasje pfff who needs them?! — Jaap van Dijk (@jkavandijk) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik noem dit gedicht #bamischijf Restje bami

Gepaneerd krokant jasje

Klodder mayo erbij

Culinaire parel

Blijf af! pic.twitter.com/ujn9YrWQUS — Myra 🖤 (@Skierwiefke) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jeetje mensen. De bamischijf wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Op naar het Malieveld. Dit kunnen we niet laten gebeuren. Dit is onze Nederlandse cultuur en die laten wij niet afpakken door een stel zeurende bami's. Ben je helemaal gek geworden! 🙃#bamischijf https://t.co/uqBtuOoJ10 — Ilona Schomper (@ISchomper) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft u ook ineens zo'n zin in een #bamischijf ? — Pitalska (@Pitalska) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vraag me af of Veronica Inside ook weer een interventie-aflevering krijgt als Jan Boskamp over bamihappies begint #bamischijf — Dennes Vlaar (@vlaarsdingen) September 8, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tot slot een absolute hartekreet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zelf een bamischijf maken

Wil je zelf een keer een paar bamischijven maken? Het duurt wat langer dan naar de snackbar gaan, maar dan heb je ook wat.

Lees ook: Wim Wink en zijn nalatenschap de Winky: kruising kroket en bamischijf