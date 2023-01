Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen over mogelijke taart-ban: ‘Onze bek houden is het enige wat we nog mogen’

Onder andere Metro schreef er gisteren over: volgens een expert van het Britse voedingscentrum is taart op de werkvloer even schadelijk als meeroken met collega’s. Johan Derksen gaf daar ‘s avonds bij Vandaag Inside, als fervent tegenstander van betutteling, zijn ongezouten mening over.

Volgens de Britse expert moeten werkgevers hun verantwoordelijkheid pakken. Volgens haar zouden we de invloed van onze omgeving onderschatten. „Als niemand taart mee zou nemen naar kantoor, zou ik overdag geen taarten eten, maar omdat mensen wel taarten meenemen, eet ik het op.”

Johan Derksen: ‘Wat een gelul’

Presentator Wilfred Genee begint er in de aflevering van gisteravond over. „Taart kan binnenkort niet meer, hè?” Derksen reageert meteen fel. „Wat een gelul. Echt onzin. Ja, overgewicht is heel erg ongezond, maar wat mogen we nog wel dan? Onze bek houden, dat is het enige wat we nog mogen.” De besnorde analist vindt dat Engelsen de hand in eigen boezem moeten steken. „Laten ze dan eerst eens stoppen met zo’n Engels ontbijt met gebakken spek, viezigheid en worstjes. Schei nou toch uit man, wij zouden allang een hartinfarct hebben als we dat ’s ochtends opvraten.”

Tafelgast Roxane Knetemann (die eind december bij Metro terugblikte op het afgelopen jaar) vindt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. „Als je die taart niet wilt, dan neem je het gewoon niet. Johan neemt hier nooit wat, terwijl wij die bakjes leegeten. Dat is gewoon een keuze.” Derksen grapt: „Er was een tijd dat ik weleens wat nam, maar toen paste ik alleen nog in een bestelwagen.” Knetemann: „Het is een keuze. Als je jarig bent, wil je toch gewoon trakteren op gebak. Dat hoort er toch bij. En als je het niet wilt eten, dan eet je het niet. Klaar.”

‘Ik word gek van dat slappe gelul’

Derksen maakt de vergelijking met het drinken van alcohol. „Ik drink niet, maar ga alsnog weleens naar een feestje of verjaardag. Nou, dan drink je geen drank.” René van der Gijp lacht: „Dan moet je wel vroeg weg hoor. Tegen de tijd dat het elf uur is gaan ze heel slap tegen je aanlullen.” Knetemann vindt dat juist de „mooiste momenten”.

Derksen: „Ik heb het met oudjaar, dan zijn die kinderen bij ons. Dan zeg ik tegen mijn vrouw: ik weet alweer hoe het eindigt. Halverwege de avond ga ik naar de tuin, want ik word gek van dat slappe gelul. Jonge mensen kunnen zuipen, ik kijk er met bewondering en afschuw naar hoeveel ze naar binnen werken. Het moeten echt getrainde mensen zijn. Het wordt balorig, er komt alleen maar onzin uit. Daar zit je dan helemaal nuchter bij. Moeders die zit het hardste te zingen. Die heeft er dan twee wijntjes inzitten. Dan denk ik: dat zit goed vanavond, maar als ze er drie neemt slaapt ze als een roos.”

Je kunt Vandaag Inside hieronder terugkijken of via KIJK.