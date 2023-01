Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goldband-zanger heeft spijt van snuiven op podium: ‘Niet slim’

Goldband-zanger Milo Driessen heeft er spijt van dat hij heeft gesnoven op het podium. Een video van dat moment ging vrijdag viral op Twitter. Hij noemt het ‘niet slim’ en zegt dat hij nooit meer gaat doen.

Op de beelden is te zien hoe Driessen tijdens een optreden een zakje opent en een deel van de inhoudt opsnuift, waarna er een storm aan kritische reacties op social media volgde. Tegen 3FM zei de Goldband-zanger daar gisteravond over: „Ik kan er heel duidelijk over zijn, ik had het niet moeten doen maar ik heb het wel gedaan. Mensen mogen hun mening hebben. Ik kan in ieder geval beloven dat ik het nooit meer ga doen.”



Kinderen niet introduceren

Collega-zanger Boaz Kok verbaast zich over die laatste uitspraak. „Ga je geen drugs meer gebruiken?”, vraagt hij zich af. „Op het podium niet”, verduidelijkt Driessen zijn statement. Wel zegt hij te balen van het moment. „Het was niet slim. We zijn nu best wel bekend en groot. We staan ook op de foto met kleine kinderen. Die hoef ik daar niet aan te introduceren, dus ik heb er wel spijt van.”

Gisteravond nam Goldband de 36ste Popprijs in ontvangst tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Dat is een van de meest prestigieuze Nederlandse muziekprijzen. Volgens de jury heeft Goldband een grote impact gehad op de Nederlandse popmuziek ‘als soundtrack van de postcornatijd’.

De band noemt het fantastisch dat ze popprijs gewonnen hebben. „Blijf dromen, volg je dromen, blijf manifesteren, droom samen met je vrienden en uiteindelijk sta je dan misschien hier met allemaal Hagenezen”, sprak Boaz Kok het publiek toe.

Goldband hoog in de hitlijsten

Goldband brak afgelopen jaar definitief door. Het nummer Noodgeval werd een top 10-hit en kwam zelfs binnen in de top 100 van de Top 2000 van NPO Radio 2. En ook het nummer Stiekem, een samenwerking met Maan, staat haast onafgebroken in de hitlijsten.