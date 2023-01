Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Koreman schrikt van nare berichten op sociale media: ‘Soms dickpicks’

Eva Koreman heeft in het verleden wel eens ‘ranzige’ dickpics toegestuurd gekregen. Dat vertelt de 3FM-dj in het programma De Gevaarlijkste Wegen, waar zij met oud-voetballer en trainer Gertjan Verbeek door het Spaanse Picos de Europe trekt. Koreman zegt vooral vervelende berichten te krijgen als ze haar mening geeft over bepaalde onderwerpen op sociale media.

Vooral als ze iets heeft gezegd dat als links opgevat kan worden, krijgt ze nare reacties. „Dan ben je een linkse kankerhoer die eens flink verkracht moet worden door vluchtelingen. Ik ben daar echt heel erg van geschrokken. Ik vond tolerantie altijd een mooi woord en ik was trots, want Nederland is een tolerant land. Maar eigenlijk wil ik in een accepterend land wonen, een verwelkomend land, en niet in een land dat mensen alleen maar tolereert.”

Vervelende reacties op sociale media

Ook Verbeek vertelt in het programma dat hij nare berichten heeft ontvangen. „In de huidige tijd met sociale media word je soms keihard onderuit gehaald. En dan vooral door anonieme mensen.” In de tijd dat hij trainer was van FC Twente heeft hij zelfs een kogelbrief gekregen. „Die kreeg ik in een envelop. Ik heb er geen aanklacht tegenin gediend, maar hij is wel opgespoord en heeft zijn spijt betuigd.”



Extra beveiliging heeft Verbeek thuis nooit gekregen, maar wel bij het uitrijden van het stadion, in de tijd dat hij als trainer bij FC Twente werkte. „Voor mijn gezin was het heel vervelend. Vooral mijn vrouw had er veel moeite mee. Die werd ook echt bang. Die ging steeds meer lezen op sociale media. Ik doe dat bewust niet uit zelfbescherming.”

‘Ik moet even opnieuw gaan kijken naar het huwelijk met 3FM’

Koreman liet zich in De Gevaarlijkste Wegen ook uit over 3FM. „Het grootste probleem is dat we van oudsher een jongerenzender zijn. Maar jongeren hebben geen zin meer om naar de radio te luisteren. Die zitten lekker te knoeien op YouTube, Spotify en TikTok.” Ook is het misgegaan met de zender door een zwabberend beleid. „Elke twee jaar kwam er weer een nieuw iemand, die ergens weer een plasje overheen ging doen en alles door elkaar ging gooien.”

Toch zijn het niet alleen de leidinggevenden die het gesprek aangaan over een nieuwe identiteit voor de radiozender. „We praten daar constant over. Dat kan ook niet anders als je ergens zo van houdt. Soms zou ik wel willen dat ik er wat meer schijt aan had. Dat ik gewoon lekker m’n programma kom maken en me wat minder zorgen maak. Ik moet echt even opnieuw gaan kijken naar het huwelijk dat ik heb met 3FM”, vertelt ze tegen Verbeek. „Dat is even zoeken.”



