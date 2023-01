Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tom Waes reist naar grootste sloppenwijk van Mumbai: ‘Mensen zijn hier gelukkig met wat ze hebben’

Van duizenden streetfood-kraampjes tot de typische Bollywood-industrie. Tom Waes is in Mumbai, de grootste stad van India en een van de meest bevolkte steden ter wereld. Zo doet Waes om 07.00 uur ‘s ochtends aan lachyoga en bezoekt hij de grootste sloppenwijk van Mumbai.

Veel bewoners uit Mumbai dromen van een carrière in de Bollywood-filmindustrie. Zo ook kinderen uit sloppenwijken. Baburao Laad Saheb leidt al 35 jaar jong talent op. In een klein schooltje ziet Waes hoe Baburao de kinderen leert om de acteren, dansen en vechten. En dat gaat gepaard met excentrieke gezichtsuitdrukkingen. Voor de kinderen uit Mumbai is het een geweldige kans om in een Bollywood-film te spelen. „De meesten zijn nog nooit buiten de buurt geweest waar ze zijn geboren. Ze verdienen veel voor hun ouders in één filmopname. Het is een dream factory.”

Tom Waes doet aan lachyoga in Mumbai

Iets waar India ook om bekend staat, is yoga. Maar in Mumbai wordt wel een heel bijzondere vorm van yoga gegeven. Voordat de mensen hier aan hun werkdag beginnen, doen ze aan lachyoga. Volgens de docent is lachen en gek doen, goed voor de gezondheid. „Hier doen we het samen. Daardoor geniet iedereen van. Iedereen lacht en is gelukkig. En dat valt niet te kopen met geld.”



Een sport die minder bekend is in het westen is mallakhamb: een vorm van gymnastiek die al 2000 jaar bestaat. „Malla is de worstelaar en khamb is de paal”, vertelt de docent aan Waes. „Ze gebruiken de paal om hun worsteltechniek te verbeteren. Je worstelt met de paal alsof het je partner is. Zo krijg je kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Je traint dus alles. De meisjes beoefenen een variant van mallakhamb met het touw. Een eenvoudig katoenen touw. Het is een vechtkunst en een podiumkunst. Maar het is ook fitness. En het wordt steeds populairder. Het is de snelst groeiende sport ter wereld.”

Ook in sloppenwijken zijn mensen gelukkig

Meer dan de helft van de inwoners uit Mumbai woont in een sloppenwijk. De grootste sloppenwijk is Dharavi, waar maar liefst 1,75 miljoen mensen wonen. In deze buurt is de film Slumdog Millionaire opgenomen. Nadat de film uitkwam, werd een bezoek aan de sloppenwijk een grotere toeristische trekpleister dan de Taj Mahal. Volgens de gids van Waes willen toeristen zien hoe mensen hier leven. „De mensen hier zijn gelukkig met wat ze hebben”, vertelt Fahim. „Ze wonen hier in de sloppenwijk, maar zo noemen ze het niet. Het is een buurt. De mensen zijn arm, maar ze werken hard voor de kosten en kunnen vooruitkomen.”

Zo laat Fahim een ruimte zien in de sloppenwijk, waar mannen regenpakken maken. Zij werken ‘s morgens tussen 09.00 uur en 00.00 uur ‘s avonds, met drie tot vier uur pauze op een dag. Dat verdient ongeveer 170 euro per maand. „Natuurlijk is België stukken beter dan India. Maar als je het zou vergelijken met het platteland dan is dit een soort België voor hem. Want op het platteland zou het veel slechter verdienen”, vertelt Fahim aan Waes. Volgens de gids geloven mensen in India dat alles voorbestemd is. „Het is in de sterren geschreven. Dat idee maakt ze gelukkig.”

