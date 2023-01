Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Columnist vergelijkt oudere vrouwen met doffe citroenen: ‘Valt met moeite beetje sap uit te persen’

Waarom kiezen mannen steevast voor een jongere vrouw? Jeffrey Wijnberg, psycholoog en columnist van De Telegraaf, ziet dat die vraag voor de nodige discussie zorgt, vooral onder vrouwen. Reden genoeg om hen het verlossende antwoord te geven. Of nouja, verlossend? Zijn uitleg blijkt vooral provocatief. „De oudere vrouw verandert soms in een manspersoon met kortgeknipt haar, opgeschoren aan de zijkanten.”

De column, die begin deze week in De Telegraaf verscheen, leidt tot verbazing onder sommige lezers. „De meest ranzige passage uit de treurige column van Jeffrey Wijnberg”, zegt journalist Wessel de Jong. Hij deelt een deel van de column met zijn volgers. „Voor wie geen toegang heeft”, schrijft hij erbij.

In de passage maakt columnist Jeffrey Wijnberg de vergelijking tussen oude vrouwen en ‘doffe’ citroenen. „Welnu, het antwoord is niet bepaald vleiend voor het vrouwelijk geslacht”, waarschuwt de columnist over zijn stukje tekst.



„Neem een vers geplukte citroen: vol glans, vol schoonheid, strak in de schil en waar de frisse geur spontaan vanaf spettert. Laat diezelfde citroen een tijdje liggen, en wat overblijft is een harde doffe knikker waar met moeite een beetje sap uit te persen valt”, vergelijkt hij oudere vrouwen met ‘harde doffe knikkers’.

Telegraaf-columnist: ‘Het antwoord is niet vleiend voor vrouwelijk geslacht’

Wijnberg vindt de vergelijking van de vrouw met een citroen zelf ook ‘natuurlijk oneerbiedig’. „Maar het is wel een manier om te begrijpen waarom een man voor een jonger exemplaar gaat.” En bij die opmerkingen blijft het niet.

„Alsof dat al niet pijnlijk genoeg is, doet de oudere vrouw er soms ook nog een schepje bovenop door haar vrouwelijkheid helemaal op te doeken; en verandert in een manspersoon met kortgeknipt haar, opgeschoren aan de zijkanten.”

‘Als ik in de spiegel kijk, ben ik net een verschrompelde heks’

De columnist verdedigt zich dat het niet alleen mannen zijn die de voorkeur geven aan de jongere vrouw. „Ook vrouwen zelf geven de voorkeur aan hun eigen jongere versie; en kunnen, al kijkend naar foto’s van vroeger, behoorlijk afgeven op hun uiterlijk.”

Hij wijst naar een voorbeeld uit de praktijk. „Zoals een oudere vriendin van mij laatst zei: ‘Als ik nu in de spiegel kijk, dan ben ik net een verschrompelde heks’. Geen reden om hysterisch te doen, om de doodeenvoudige reden dat het hier nu gaat om het natuurlijk fenomeen van de vergankelijkheid.”

Lezers snappen niks van de column en slaan op Twitter terug door foto’s van schrijver Jeffrey Wijnberg te delen. Die vinden ze zelf ook niet moeders mooiste. Columnisten blijven de gemoederen bezig houden. Vorige week leidde een column in het NRC nog tot een storm van kritiek.



