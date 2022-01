Dry january: 6 lekkere alcoholvrije drankjes die je wél kunt drinken

Nu alle lege flessen van de feestdagen in de glasbak zijn verdwenen, nemen weer veel mensen zich voor om deel te nemen aan Dry January. Maar droogstaan hoef je gelukkig niet letterlijk te nemen: er worden namelijk steeds meer lekkere alcoholvrije drankjes gelanceerd. Zo komen je smaakpapillen in elk geval niks tekort als je ‘t alcoholvrij wil houden.

Zustertitel Culy heeft er een heleboel geproefd en tipt je 6 lekkere alcoholvrije drankjes die je wél kunt drinken in Dry January (en daarna).

6 x lekkere alcoholvrije drankjes

Sapinca

Zowel de naam als de fles hebben iets mysterieus en daarom intrigeert Sapinca meteen. Maar: wat is het? Volgens de makers kan het ‘t beste omschreven worden als een ‘organic root elixir’, bestaande uit 10 wortelsoorten die grotendeels afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. Dat zijn bijvoorbeeld de bekende gember en kurkuma, maar ook galanga, ashwaganda, yacon en maca.

Daarmee belooft Sapinca een immuunbooster te zijn. Wij vinden het vooral een érg smakelijk drankje dat je zowel in de ochtend met heet water kunt drinken als in een cocktail of mocktail, later op de dag. In de lijn van drankjes als Gimber, maar met name door al die verschillende wortelsoorten toch weer uniek in z’n soort.



GINAMIS

Een alcoholvrije spirit geïnspireerd op gin: daar wordt de verstokte gin-tonicdrinker maar wat blij van. Ondernemers en vrienden Jaap van de Weg en Cheng Yeung bedachten daarom GINAMIS: een Amsterdamse alcoholvrije spirit die verre van saai te noemen is.

In samenwerking met The Stillery in Amsterdam werd er een drankje ontwikkeld met tien botanicals, waarvan een wel héle bijzondere de boventoon voert: paardenbloem. Licht bitter en volgens de makers ook nog eens een geliefd ingrediënt in de traditionele Chinese geneeskunde, omdat het de werking van de lever zou verbeteren. Da’s nog eens mooi, voor een drankje!

Something & Nothing seltzer

Getuige het aantal merken hard seltzer dat wij afgelopen jaar voorbij hebben zien komen is er is heel, héél hard geprobeerd om van hard seltzer het trenddrankje van 2021 te maken. Da’s niet helemaal gelukt. Toch willen we een lans breken voor een ‘gewone’ seltzer. Feitelijk koolzuurhoudend water met een smaakje (in hard seltzer zit ook nog een beetje alcohol, vaak tot 5 procent). Maar we hebben het dan in het bijzonder over de rose-hibiscus seltzer van Something & Nothing.

We ontdekten ‘m dankzij de non-alcoholische drankenbox van restaurant De Zusters, die er een cranberry-rozencocktail mee maakten. Ongelofelijk lekker en ook an sich is deze seltzer een fantastisch drankje dat we in grote hoeveelheden gaan inslaan.



Gimber No. 2 Brut

Je hebt waarschijnlijk weleens gehoord van Gimber: dat (alcoholvrije) gemberdrankje met een kick. Er was al de original (No. 1) met gember, citroen, rietsuiker en botanicals; nu is er ook Gimber Brut (No. 2). Die heeft tonen van citrus, afkomstig van citroentijm en biologische yuzu. Ook zwarte peper proef je er in terug.

Volgens de makers is Gimber Brut érg lekker bij pastinaak, aubergine en curry’s. Maar ze tippen ook dat ‘ie ‘t heel goed doet in een chocoladecake. Willen we sowieso proeven!

Van Sha

De Haagse Sharan Bal heeft haar roots liggen in het Indiase Punjab. Ze heeft ruime ervaring in de drankwereld, maar is ook een ervaren niet-drinker. Geïnspireerd door de wortels van haar familie besloot ze net zolang te experimenteren tot ze haar eigen alcoholvrije spirit kon lanceren. Dat kostte twee jaar en 27 pogingen, maar dan heb je ook wel het perfecte recept voor SHA No. 27.

Deze alcoholische spirit is dus een ode aan de krachtige en intense smaken van India zoals saffraan, neroli en galangal. Je kunt ‘m puur en on the rocks drinken of verwerken in cocktails of mocktails, zoals de Not So Old Fashioned die ze zelf bedacht.



Lyre’s

Wij zijn al langer enthousiast over de alcoholvrije spirits van Lyre’s. Zij sleepten wereldwijd de meeste awards binnen voor hun ruime assortiment aan spirits, die variëren van Dry London Spirit tot aan Amaretti en American Malt. Net op tijd voor Dry January lanceren ze ook kleinere flesjes van 20 cl, zodat je kunt gaan ontdekken welke je favo is.