Je hond meenemen naar kantoor? ‘Het is een toegevoegde waarde’

Honden kunnen we inmiddels niet meer wegdenken uit ons straatbeeld. Maar de laatste jaren is er nog een plek bijgekomen waar je steeds vaker een trouwe viervoeter kunt tegenkomen; namelijk op de werkvloer. Een hond is niet alleen een gezellige toevoeging, maar heeft nog veel meer positieve effecten. Dat merken ze ook op het kantoor van OneFit in Amsterdam, waar de Roemeense straathond Barney een vast onderdeel is geworden van het team.

Barney is niet de enige viervoeter die rondloopt bij het bedrijf dat diverse sporten onder één lidmaatschap aanbiedt. „We hanteren een open hond-beleid”, vertelt managing director Edouard Leeuwenburg aan Metro. „Op het hoofdkantoor in Berlijn liepen er soms wel vijftien tot twintig rond. Als je daar langs de receptie kwam, stond er een snoeppot voor mensen en eentje voor de honden. Dat voelde als één groot feestje.”

🐕Minder stress op de werkvloer Onderzoekers van de Virginia Commonwealth University zagen al in 2012 dat een kantoorhond stress op de werkvloer kan verminderen. Dat werd in 2017 nog eens bevestigd in de International Journal of Environmental Research and Public Health. Zo zagen de onderzoekers dat een hond op de werkvloer een bron van sociale steun kan zijn, stress kan verminderen, een positief effect kan hebben op interacties tussen werknemers en meerdere gesprekken kan opleveren tussen collega’s.

Dat een hond positief werkt voor de sfeer binnen een bedrijf, kan Leeuwenburg alleen maar bevestigen. „Een hond is een gezelschapsdier. Als mensen in een fijn gezelschap verkeren, zijn ze juist alleen maar meer tevreden. Ik heb nooit begrepen waarom een werkomgeving per definitie saaier zou moeten zijn dan een privéomgeving. Zeker in deze tijd, waarin hybride werken de overhand neemt, zou je mensen meer vrijheid moeten geven. Als jij een hond hebt en die hoort bij jou, waarom zou je die dan niet mogen meenemen?”

Een hond op het kantoor

Een gezellige boel is het zeker, maar leiden al die honden de werknemers dan niet af? Volgens Leeuwenburg valt dat allemaal reuze mee. „Er is altijd wel iemand op kantoor die even langsloopt om Barney te aaien, maar de sfeer wordt er niet minder serieus door. Eigenlijk werkt het alleen maar positief. Als we bijvoorbeeld in een moeilijke meeting zitten en de sfeer is gespannen, dan kan Barney net op het juiste moment even een flinke zucht geven. Dat is dan alleen maar grappig en maakt de sfeer weer wat meer ontspannen.”



Dat niet iedereen is opgegroeid met een hond of er evenveel van houdt, is iets wat de managing director zich realiseert. „We hebben weleens iemand gehad die er niet zo bekend mee was. Als een hond vrolijk blaft, kan dat dan misschien eng overkomen. We hebben toen de nodige filmpjes erbij gepakt, waarin we lieten zien hoe alles werkt. Die persoon is er direct mee geholpen en alles gaat nu goed.”

Dat Barney af en toe even naar buiten moet om zijn behoeftes te doen, ziet Leeuwenburg ook als iets positiefs. „Dan ga ik met collega’s even wandelen om de hoek en krijgen we direct wat beweging mee.”