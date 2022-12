Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vader Nicol bestelt een ‘Jos Brinkie’, Massa is Kassa-kijkers boos

Vertrouwen is goed, controleren is beter. Deze slogan komt van Peter Gillis, maar ook zijn zoon Mark heeft er een handje vol van. Geen enkele parkbeheerder is veilig voor het regime van de familie Gillis. Zo zien we in de Massa is Kassa aflevering van gisteravond dat Mark eens even gaat inspecteren of de huisjes wel energieprijs-proof zijn.

Ook krijgt Coco een wasbeurt en keuren kijkers de familie van Nicol flink af.

Chef stopcontact in Massa is Kassa

Zodra er ergens een lampje brand in en om een huis, dan zijn de poppen aan het dansen. Mark komt langs en maakt duidelijk dat iedere stekker uit het stopcontact moet worden getrokken, alle lichten moeten uit en waar mogelijk moeten koelkasten zo optimaal worden gevuld. De gierende energieprijzen moeten worden gedrukt en dat zorgt voor heel wat controleren. En dat doet chef stopcontact Mark met alle liefde.

Ook bij het zwembad neemt Mark een kijkje. Al snel komt hij erachter dat er twee halflege koelkasten staan. Dat betekent: energieverspilling. Die les heeft hij geleerd van zijn vader. In de vorige aflevering van Massa is Kassa kreeg Mark namelijk nogal op z’n kop van pa.

Doe maar een ‘Jos Brinkie’

Ondertussen is Nicol ook heel productief bezig. Ze neemt haar trouwe viervoeter Coco mee naar de hondensalon. Het begint al goed wanneer Coco de snoepjes van de stylist weigert. Het hondje kijkt een beetje verschrikt toe wanneer de grote föhn in zicht komt. Nicol overigens ook, wanneer de stylist zegt dat „Coco ook wel aan een badje toe is”. Het hondje piept erop los, maar heeft uiteindelijk de trip naar de hondensalon overleefd.

Keuren kijkers Nicol niet af, dan hebben ze wel wat te zeggen over haar ouders. Zij worden namelijk in Spanje gevolgd door de cameracrew. Je kan misschien het mens uit Brabant halen, maar de Brabander niet uit het mens. Zo zien we hoe de groep een flinke portie friet inclusief snacks bestelt. Nicol’s vader vraagt om een ‘Jos Brinkie’. De ober kijkt hem niet begrijpend aan, terwijl hij gezien zijn leeftijd de inmiddels overleden presentator van veel grote shows wel moeten kennen. Nelis bleek te verwijzen naar zijn geaardheid toen hij de bestelling duidelijker verwoorde als ‘een frikandel met pindasaus’. En ja, daar heeft Twitter wel wat over te zeggen. Een greep uit de reacties:



Anno 2022 vol trots een "Jos Brinkie" bestellen in de snackbar is best sneu…#massaiskassa — Sanne (@SannePP) December 19, 2022



Hoogstaande " Spaanse Culinaire " Tapas worden er besteld🙈🙈🙈#massaiskassa — Mireille (@Mireill95095148) December 19, 2022

Massa is Kassa kan je terugkijken via KIJK.