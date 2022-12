Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoger salaris? Zo voorkom je dat je honderden euro’s moet terugbetalen

Meer salaris verdienen, daar staat iedereen wel voor open. Maar waar niet iedereen rekening mee houdt, is dat wanneer je meer salaris ontvangt, het goed mogelijk is dat je recht op bepaalde toeslagen vervalt of verandert. Dat geldt bijvoorbeeld voor het recht op de zorgtoeslag. Je weet wel, dat bedrag wat je iedere maand rond de 20ste op je rekening gestort krijgt van de Belastingdienst.

Dit bedrag beweegt niet automatisch mee met jouw salaris. Dat betekent dat je bij een hoger salaris mogelijk te veel zorgtoeslag krijgt en je dus op te grote voet leeft. Het zou toch zonde zijn als je er pas na een jaar achter komt dat je dat ontvangen geld moet terugbetalen. Dat bedrag kan namelijk in de duizenden euro’s lopen, terwijl het op een simpele manier te voorkomen is.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Ten eerste is het belangrijk om te kijken of je nog wel recht hebt op zorgtoeslag wanneer je meer gaat verdienen. Om recht te hebben op zorgtoeslag, mag het jaarinkomen niet te hoog zijn. Hierbij wordt gekeken naar het zogenoemde toetsingsinkomen. Dat is ongeveer gelijk aan het bruto-inkomen, maar is meestal net iets hoger. Wat jouw toetsingsinkomen is, bereken je hier.

Komt dat bedrag voor 2023 niet hoger uit dan 38.520 euro? Dan heb je recht op zorgtoeslag. Maar, let op! Er zitten twee addertjes onder het gras.

Toeslagenpartners en lagere maandbedragen

Zo geldt er, als er sprake is van een toeslagenpartner, een ander gezamenlijk toetsingsinkomen. Dan mag het gezamenlijke inkomen, dus van de partners bij elkaar opgeteld, in 2023 niet hoger zijn dan 48.224 euro. Je bent toeslagpartner als je bent gehuwd, samenwoont in een koophuis of een samenlevingscontract hebt getekend.

En dan dat andere addertje onder het gras. Vooral hier gaan mensen die meer gaan verdienen de mist in. Als je salaris hoger wordt, maar nog wél onder het grensinkomen zit, kan er alsnog het een en ander veranderen in de zorgtoeslag. Dat komt omdat de zorgtoeslag inkomensafhankelijk is. Hij beweegt mee met het inkomen.

Verdien je meer? Dan wordt het maandbedrag dat je ontvangt lager. Wie bijvoorbeeld 26.000 euro verdient, krijgt een maandbedrag van 144 euro op zijn rekening gestort. Maar bij iemand die 35.000 euro verdient is dat ‘maar’ 41 euro.

Zo voorkom je dat je te veel zorgtoeslag krijgt

Oftewel: als je later niet voor verrassingen wil komen staan, doe je er goed aan tijdig jouw nieuwe salaris aan de Belastingdienst door te geven. Zo voorkom je dat je aan het eind van het jaar honderden, dan wel niet duizenden euro’s aan teveel ontvangen toeslagen terug moet geven. Wijzigingen in je salaris geef je door op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.

Je begaat overigens geen overtreding als je je nieuwe salaris niet tijdig doorgeeft. Dan bekijkt de Belastingdienst bij het doen van de inkomstenbelasting jouw salaris en rekent dan uit op hoeveel toeslag je recht hebt. Is dat minder dan je hebt ontvangen? Dan moet je dat verschil terugbetalen.

Minder salaris ontvangen?

Overigens werkt dit verhaal ook andersom. Ben je minder gaan verdienen? Dan heb je mogelijk recht op méér zorgtoeslag. Dan is het uiteraard ook handig om je nieuwe salaris door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je te weinig krijgt.

