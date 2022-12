Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Interview met de winnaar van Expeditie Robinson: ‘Ik voel de expeditie nog in mijn nagels’

De finale van Expeditie Robinson is dan eindelijk achter de rug. Vol spanning keken de mensen thuis op de bank toe hoe niemand minder dan weerman Dennis Wilt met de felbegeerde titel naar huis ging. Metro sprak hem over zijn overwinning, hoe hij de wedstrijd ervoer en het leven na de expeditie.

Zijn kinderen weten op het moment van het telefoongesprek nog niet dat hun vader heeft gewonnen. „Ik heb dat enorme beeld ergens moeten verstoppen. Hij ligt nu onder in de kledingkast, helemaal verpakt in plastic.”

Bijna dood-ervaring tijdens Expeditie Robinson

„Uiteindelijk kwam het toch weer aan op dat laatste onderdeel”, begint hij over de finale. „Ik kwam erachter dat het niet ging om snelheid, maar precisie.” Hij omschrijft het een beetje als een bijna dood-ervaring. In plaats van dat hij zijn leven voor bij zag flitsen, zag hij de hele expeditie. Hij noemt het „krankzinnig” en wordt nog steeds een beetje emotioneel als hij over het overwinningsmoment praat. „Ik kan heel goed relativeren. Het gaat niet zozeer om de overwinning, maar juist om wat ik daar heb meegemaakt.”

Het lastigste onderdeel van de finaleproef was volgens de weerman toch echt de puzzel. „Die was echt killing. Ik had op dat moment zoiets van: ‘Ik kap ermee’.” Dat zit niet in zijn natuur, zegt hij zelf: „Ik ga altijd door tot het einde. Opgeven is geen optie.” De andere finalisten beamen ook dat de puzzel het lastigste onderdeel was.

„Wanneer ik de afleveringen terugkijk, vind ik het heel mooi om te zien dat de echte Dennis naar boven komt.” Als we hem vragen waarom hij geen enkele stem heeft gekregen, verwijst hij terug naar zijn vorige antwoord, de echte Dennis: „Ik voer echte gesprekken met mensen. Ik houd van die diepgang. Daar heb je dan ook goed tijd voor op het eiland. Ik ga voor een oprechte connectie. En als je dat eenmaal met je medekandidaten hebt, dan stem je ze er ook minder snel uit. Dat werkt beter dan een tactiek. En als ik er dan na een week uit lig, dat is ook prima. Ik speel het spel ten minste met opgeven hoofd.” Deze methode blijkt in zijn geval goed te werken.

Dennis Wilt wint Expeditie Robinson 2022

Het leukste aan Expeditie Robinson vindt Wilt de boottochtjes. „De natuur is zo mooi. Ik heb zeeotters en dolfijnen zien zwemmen en zeearenden zien cirkelen boven onze baai. Die schieten dan soms naar beneden en stelen vis die jij net bijna gevangen had.” Maar hij zag ook natuur waar sommigen van gruwelen, zoals schorpioenen en grote duizendpoten. Al kan het nog altijd erger. „Waar ik wel echt van ben geschrokken, zijn de grote getale plasticsoepen die drijven in het water. Of de rotzooi die allemaal aanspoelt op het strand. Voordat wij begonnen, zijn er zeven zeecontainers aan plastic weggehaald. Het is echt bizar.” Het raakt hem dat het zo slecht gaat met de natuur.

Op zo’n eiland in Maleisië komt de regen natuurlijk met bakken uit de hemel. „Als er hier in Nederland veel regen valt, beschouwen we dat als code rood. Nou, hier was het elke dag donkerrood. Zo heftig was het”, meent hij. „Je zag het onweer soms voor je neus in het water inslaan.” Medekandidaten vroegen dan ook echt aan de weerman of het gevaarlijk was. „Ik zei: nou, om eerlijk te zijn… ik vind dit ook wel bizar.” Mensen zochten dan ook een beetje comfort bij Wilt. Met de beperkte middelen die hij had, kon hij soms toch nog een beetje het weer voorspellen. „Je wordt overgeleverd aan de grillen van de natuur.”

‘Voel de expeditie in mijn nagels’

Wat Wilt het lastigst vond, was niet de honger, het slechte slapen of de pittige proeven. Nee, het was het gemis. Hij is naar eigen zeggen een enorme „familieman” en daarom was zes weken lang geen contact met zijn geliefden zijn zwaarste proef. „Mijn vriendin stuurde elke dag een foto met een verhaaltje erbij. Die heb ik de reis terug allemaal gelezen.” Toen hij zijn telefoon opende na al die tijd kreeg Wilt „duizenden berichtjes binnen”.

Na de expeditie was de winnaar eigenlijk wel klaar met zijn telefoon. „Het voornemen was dan ook om minder met dat apparaat te zitten. Dat bleek achteraf knap lastig. Het gewone leven gaat weer door.” Hij is wel meer gaan trainen, samen met een coach, om die afgevallen kilo’s weer terug te krijgen. „Niet rondom mijn middel, maar juist bij mijn spieren.” Na de expeditie is hij dus toch bewuster gaan leven. „Ik heb eigenlijk gewoon een detox gehad op het eiland. Geen suikers, vetten of koffie.” Volgens de weerman voelt hij het nog in zijn nagels. „Op het eiland werkt je lichaam anders.”

En dan is het zover. Het eerste telefoontje naar het thuisfront. „De eerste persoon die ik belde, was mijn vriendin. Ik had dat gesprek al honderd keer in mijn hoofd gehad. Ik werd emotioneel toen ik eraan dacht. Toen ik haar eenmaal aan de lijn had, vond ik het heerlijk om haar stem weer te horen.”

De halve menukaart besteld

Het was voor Wilt erg overweldigend toen hij weer terugkwam in de bewoonde wereld. Je krijgt dan weer volop prikkels en daar moest hij weer even aan wennen. „Dat kwam echt wel binnen.” Toen de drie finalisten aankwamen bij het hotel, hebben ze de halve menukaart besteld, vertelt Wilt. „Het eerste wat ik gegeten heb is toch weer rijst”, lacht hij. „Er zijn gewoon zoveel lekkere gerechten daar. We hebben alles door elkaar gegeten. Hamburgers, fruit, noem maar op.” Eenmaal terug in de hotelkamer trokken de mannen een biertje open. „Het koolzuur voelde als een bom op ons lichaam”, stelt hij.

Tussen het winnen van Expeditie Robinson en het terugvliegen naar huis zit nog een dag. Die is bedoeld voor medische checks, acclimatiseren en nog een beetje genieten van het land. London ging op pad om zich te verdiepen in de lokale cousine. Ferry en Dennis daarentegen, gingen naar een eiland toe. „We gingen naar een heel luxe hotel met van die typische Maleisische daken, dat zagen we altijd op afstand vanaf de boot. We hebben tegen elkaar op de boot gezegd: ‘als dit allemaal voorbij is, gaan we daar naartoe.’ Vanaf het restaurant zagen we in de verte groene lampjes van vissersboten die we van het eiland ook zagen, maar dan dus van de andere kant. En dit zagen we terwijl we aan een tafel zaten met witte lakens en goed eten. Dat was zo’n enorm contrast.”

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via RTL XL.