Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis en Nicol kibbelen over Sinterklaas in nieuw seizoen Massa is Kassa

Gisteravond was het pakjesavond, maar het was ook het begin van het nieuwe seizoen van Massa is Kassa. Heb je het gemist? Dan praat Metro je bij. Alvast een voorproefje: het hoogtepunt was voor Mark en Ruud. De twee speelden Piet en Sint, wat zorgde voor een hoop hilariteit.

Nu het seizoen van Chateau Meiland is afgelopen – met de prachtige bruiloft van Maxime en Leroy als passende finale – pakken Peter Gillis en zijn gezin het stokje weer over.

Dit is alweer het negende seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa, waarin we vakantieparkenmagnaat Peter Gillis en zijn gezin volgen. Gillis werd miljonair met zijn vakantieparken, maar kritiek is niet uit de lucht: de accommodaties zouden in abominabele staat verkeren en Peter werd door ‘zijn’ Nicol ook nog eens beschuldigd van mishandeling. Van die spanning is in de eerste aflevering nog niets te zien. Alhoewel, het stel wel weer zoals vanouds aan het kibbelen.

Sinterklaasfeest in Massa is Kassa

In de eerste aflevering zit het vakantieseizoen erop en Peter zwaait samen met een bijzondere parkmascotte de laatste gasten uit. Er is echter geen tijd om uit te rusten, want ook de familie Gillis viert Sinterklaas. Peter zet de hele familie aan het werk om een feest te organiseren voor het personeel. Nicol zorgt voor de cadeaus en zoons Ruud en Mark moeten opdraven als Sint en Piet.

„Wat zit er allemaal in, Nicol?”, vraagt Peter terwijl hij de eerste lekkernij in zijn mond stopt. „Ik wil wel weten wat het personeel allemaal krijgt, natuurlijk.” Nicol vertelt dat er een zakje snoepjes in zit en een chocoladeletter. Ze laat ook een chocoladepopje zien, dat zit er ook bij. Peter pakt hem aan, pakt de pop uit en neemt een hap. „Lekker!”, roept hij.

„Jonge, ben jij nou mijn voorraad hier op aan het eten?”, zegt Nicol, lichtelijk geïrriteerd. „Je zal toch wel een paar reserve hebben?”, zegt Peter terwijl hij de andere helft van het poppetje opeet. „Nee, ik heb niks reserve.”

Vertrouwen is goed, controleren is beter

Dan bemoeit Peter zich met de manier waarop Nicol de tasjes inpakt. „Zit er geen systeem in hier?”, vraagt Peter zich hardop af. Nicol maakt hem duidelijk dat er geen systeem in hoeft te zitten. Ze hoeft immers maar drie dingen in het tasje te doen. Wanneer Peter aanbiedt om mee te kijken, snauwt ze dat hij „toch alleen maar komt eten”. Ze heeft geen ongelijk. Peter laat zich niet wegjagen en gaat door met bekritiseren. „Wil je het zelf doen?”, vraagt ze hem, nu niet meer slechts ‘lichtelijk’ geïrriteerd.

Wanneer Peter nog een chocolaatje in zijn mond stopt, zegt Nicol: „Dadelijk heeft de helft van het personeel geen chocolaatje, omdat jij ze opgegeten hebt. Dan ga jij dat uitleggen hoor. Ik heb er precies 150 besteld, dus het zijn er al 150 min twee nu, min drie.” Peter eet er toch nog eentje.

Massa is Kassa kun je terugkijken via KIJK.