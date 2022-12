Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson-kandidaat kreeg doodsbedreigingen na sluwe streek

Soms laten kijkers zich iets te veel meeslepen met programma’s. Dat blijkt wel uit de reacties die Marion Pauw ontving na haar kortstondige deelname aan Expeditie Robinson. Gisteren, tijdens de finale van het programma, onthulde de eerste afvaller van dit seizoen in de studio doodsbedreigingen te hebben gekregen. Dat kwam door de sluwe streek die zij uithaalde nadat ze werd weggestemd.

Marion Pauw, schrijfster van bestsellers en verschillende tv-series, zat er niet bepaald lekker in, bleek in de eerste afleveringen van Expeditie Robinson. Ze vormde een kamp met onder meer model Rose Bertram, Juultje Tieleman en de acteurs Thijs Boermans en Iliass Ojja. „Ik zit niet lekker in mijn vel”, gaf Pauw voor de camera meteen toe. „Ik zit heel moeilijk met die groep en weet niet hoe ik mijn aansluiting moet vinden.”

Om aansluiting te vinden, besloot ze zich op te werpen als kok van het kamp. Een belangrijke taak, want er is maar weinig te eten op een eiland. Maar ook dat liep niet vlekkeloos: ze liep te klooien met een gerecht. Toen wist ze het eigenlijk al zeker: ik word eruit gestemd. Maar daar had ze zich al op voorbereid. Als echte thrillerschrijfster bedacht ze een list: ze nam bananen, cassave en een ananas mee van het eiland. Daardoor zaten haar kampgenoten na de eilandraad zonder eten.



Marion Pauw kreeg doodsbedreigingen: ‘En dat vanwege een ananas!’

Halverwege de finale blikt presentator Rick Brandsteder terug op het zeer spraakmakende moment van de allereerste eilandraad. „Het moment van de verdwenen ananas en cassaves”, leidt hij het in, wat tot gelach bij de andere oud-kandidaten leidt. „Nog even voordat ik Marion welkom heet, check voordat je de studio straks verlaat even je tas en je broodtrommel”, grapt hij daarna. Rick wil weten wat voor reacties Marion heeft ontvangen na het incident. En die waren niet mals.

„Nou, die waren zeer gemengd. Ik heb heel leuke reacties gehad, maar ook letterlijk doodsbedreigingen. ‘Je moet de rest van je leven achterom kijken’, en dat vanwege een ananas!”, zegt ze. „We hebben het toch over een spelletje?”, zegt Rick, vol ongeloof. „Ja, en ook nog een deel van die ananas was van mij.”

Spijt heeft ze nog altijd niet van haar actie. „Het was jammer dat ik er zo snel uit lag, maar dan denk ik ook: ik heb de ananas gestolen. Dat voelde goed. Ik ben blij dat ik het heb gedaan”, verklaarde ze.

