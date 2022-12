Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jochem van Gelder wil Praatjesmakers terug, ken je deze hilarische fragmenten nog?

Kun je het je nog herinneren? De vlotte jonge babbelaars die bij presentator Jochem van Gelder in de studio verschenen en voor de meest hilarische gesprekken zorgden. De oud-presentator hoopt nog steeds dat Praatjesmakers terugkeert op de buis.

Van Gelder sprak zijn wens hardop uit in het Glazenhuis in Amersfoort. En hij zou ook maar al te graag het programma wederom presenteren. „De tijd is er meer dan rijp voor en kinderen verdienen een stem, dus de ambitie is om Praatjesmakers terug op de buis te krijgen”, sprak hij.

Jochem van Gelder wil Praatjesmakers terug op de buis

„Ik wil voor mijn zestigste een programma terughebben waar we in 2023 behoefte aan hebben” , stelde Van Gelder. De presentator is momenteel 59 jaar, dus dat geeft hem een jaar de tijd om zijn ambitie te verwezenlijken. „We letten op en beoordelen elkaar, en ik denk dat de reflectie en het relativeringsvermogen van kinderen meer dan ooit op zijn plek zou zijn. De tijd is er meer dan rijp voor en kinderen verdienen een stem. Kinderen zijn nog steeds spraakmakend en spreekvaardig.”

Dus als het aan Van Gelder ligt, keert het programma rap terug op televisie. Wel in een iets ander format, wat hem betreft. Want de presentator wil graag over de actualiteit praten met de kinderen. Om zo te onderzoeken hoe kinderen het nieuws in de wereld ervaren.

De meest hilarische Praatjesmakers

En nu Van Gelder het nostalgische gevoel heeft aangewakkerd, konden we het niet laten om nog eventjes terug te blikken op een aantal hilarische fragmenten. Ken je Wilco en de leugendetector nog? De uitgebreide kennis van Brandon? En Ashwin die over zijn vriendin vertelt? Hieronder vind je zes iconische Praatjesmakers.

