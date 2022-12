Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Najib Amhali blikt in HLF8 terug op gênant wc-avontuur

Najib Amhali was gisteravond te gast bij HLF8 om over het Marokkaanse voetbalelftal te praten. Aan hun WK-sprookje kwam afgelopen woensdag met het verlies tegen Frankrijk een eind. Een domper voor de cabaretier met Marokkaanse roots, al overheerst trots. Maar het ging in de aflevering zeker niet alleen maar over voetbal. Amhali toont aan tafel meerdere malen zijn zelfspot: zo vertelt hij openlijk over een hilarische wc-blunder én geeft hij zonder gêne toe dat hij moeite heeft met het vinden van de clitoris.

Ook Heleen van Royen was lekker op dreef. Als de tafelgasten het over de onsportieve Argentijnen hebben (die het zondag in de WK-finale tegen de Fransen opnemen), doet de schrijfster een bijzondere bekentenis. „Dan roep je: schande, gemene Argentijnen. Maar stiekem vond ik het ook wel weer lekker. Je zag het testosteron van die mannen. Voetbal is oorlog en het was weer echt oorlog. Ik dacht: zo, ik zou wel even die kleedkamer in willen van die jongens. Die hormonen, dat is heerlijk.”

Amhali wandelt door Amsterdam met toiletblokje aan zijn broek

Het gênante doch hilarisch wc-avontuur van Amhali wordt door presentatrice Leonie ter Braak opgerakeld. Hij slingerde het verhaal overigens vorig jaar zelf via TikTok online. In het getoonde filmpje vertelt Amhali over die keer hij „lekker bij zijn moeder” op de wc zat en een strakke spijkerbroek aanhad. „Ik ben klaar, trek mijn boek omhoog en wat neem ik mee? Het Glorix-blokje met houder en al. Daar ben ik de hele dag door mee door Amsterdam gaan wandelen. Dus ik kom bij een vriend thuis en vraag nog: ‘Heb je gedweild?’”

Bekijk het filmpje hier:

Aangezien Amhali cabaretier is, zou het niemand verbazen als dit verhaal uit zijn duim gezogen is, maar het blijkt een waargebeurde anekdote te zijn. „Dat is écht een keer gebeurd”, verklapt hij. „Op zo’n heel klein wc’tje. Ineens voelde ik nattigheid, daarna rook ik ook en dacht ik: hè, chloor? Toen zag ik dat er zo’n blokje hing.”

‘Vind één clitoris al moeilijk te vinden’

Ook als het over een héél ander onderwerp gaat blijkt dat Amhali geen moeite heeft om de spot met zichzelf te drijven. Ter Braak sluit de aflevering af met een gek weetje: „Biologen hebben ontdekt dat vrouwtjesslangen twee clitorissen hebben. Wist je dat, Najib?” „Twee?”, reageert Amhali. „Ik vind één al moeilijk om te vinden.”

