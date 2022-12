Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toine van Peperstraten blijft pispaaltje van Oranjewinter-heren: ‘Wat een zielenpoot’

Het komt vermoedelijk nooit meer goed tussen de VI-heren en Toine van Peperstraten. Nadat de sportpresentator de vete met Derksen en co. in een podcast oprakelde, moest daar natuurlijk passend op worden gereageerd in Oranjewinter (VI in een WK-jasje).

Het is alweer 9,5 jaar geleden, maar het staat bij veel Nederlanders nog in hun geheugen gegrift: het filmpje waarin Van Peperstraten met waterige ogen en een overslaande stem afscheid neemt als Studio Sport-presentator. Iets waar ze bij VI destijds smakelijk om hebben gelachen. Vooral Van der Gijp bleef, elke keer dat het fragment opnieuw werd getoond (en dat was nogal vaak), dubbel liggen.

Gisteren kwam de podcast PodBast met Toine van Peperstraten online, waarin hij terugblikt op het legendarische fragment en het hoongelach van VI. Als presentator Bastiaan Meijer vraagt waarom dat filmpje zo’n ding is geworden, antwoordt Van Peperstraten: „Dat kwam door VI. Zij waren ons een beetje aan het zoeken om kleiner te maken. Dat kwam allemaal een beetje bij elkaar waardoor zij natuurlijk lekker konden vitten, toen op Fox en op mij.” De sportpresentator zegt dat hij het ook niet grappig had gevonden als iemand anders het lijdend voorwerp was geweest. „Ik vond daarvoor al heel lang dat zij ontzettend aan karaktermoord deden.”

Derksen bij Oranjewinter: ‘Hij stond krokodillentranen te huilen’

Dit konden de mannen van Oranjewinter uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is Wilfred Genee die er in de aflevering van gisteravond over begint. „We moeten in deze tijden van kerst een beetje aardig tegen elkaar zijn. We zijn in het verleden natuurlijk weleens een beetje kritisch geweest.” Dat zou over zo’n beetje iedereen kunnen gaan, zou je denken, maar Johan Derksen weet meteen over wie hij het heeft. „Ga je weer over die collega van de tv grapjes maken?”, zegt de besnorde analist. „Hij vindt dat we karaktermoord gepleegd hebben, hè?”

Voor wie het nog niet duidelijk was, vertelt Derksen nog maar even wat hij van de huilende Van Peperstraten vindt. „Toine werkte honderd jaar bij de NOS. Kon meer geld verdienen, stapte meteen over en ging toen krokodillentranen staan te huilen dat hij afscheid van de mensen moest nemen. Nou, lachwekkend.”

„Heb je daar met terugwerkende kracht spijt van?”, vraagt Genee aan René van der Gijp. „Totaal niet, nee. Ik ben hem nog weleens tegengekomen en dan is het prima. Niets mis mee.” Derksen: „We mogen het filmpje waarop hij in huilen uitbarst helaas niet herhalen. Dat hebben we op één avond zeven keer herhaald, toen kregen we zeven rekeningen”, vertelt hij, tot hilariteit van het publiek.

‘Als je in dit vak zit, weet je dat je soms geschoren wordt’

Dan komt een klein stukje uit de podcast voorbij. „Dit mogen we ook niet uitzenden, maar dat doen we wel”, verklapt Genee. Na afloop zegt Derksen: „Hij zit er nogal mee, geloof ik hè?” Van der Gijp: „Slaat nergens op.” Derksen: „Het is een beetje een zielenpoot.” Genee vindt Van Peperstraten wel een „aardige gozer”. „Maar als je in dit vak zit weet je dat je soms geschoren wordt. Volgens mij is het helemaal niet zo kwalijk bedoeld. Het was grappig, klaar.”

Van der Gijp probeert Genee vervolgens over te halen om de video toch te laten zien. „Laat zien joh.” „Dat kan niet”, lacht Genee. Hij probeert snel op een ander onderwerp over te schakelen, maar even later komt hij er toch nog even op terug. „Ik krijg een berichtje binnen. Ik kan niet zeggen wie het zegt, maar die persoon zegt: ‘Diezelfde Toine appte mij in die tijd of ik hem bij Talpa binnen kon krijgen. Dat ging niet door. Daarna gaf hij interviews dat hij zo blij was dat hij bij de NOS kon blijven en absoluut niet naar Talpa toe wilde. De lul.’”

