Hilariteit om Even tot hier dat Gideon van Meijeren (FvD) op de hak neemt

Kijkers genoten gisteravond weer met volle teugen van Even tot hier. Het satireprogramma kreeg vooral de lachers op zijn hand met een fragment waarin ze de veelbesproken FvD’er Gideon van Meijeren op de hak nemen. „Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter, zonder rijbewijs op de scooter.”

In Even tot Hier nemen cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling. Hoewel het programma niet op het vertrouwde tijdstip op de buis te zien was door het WK voetbal (Frankrijk nam het in de kwartfinale tegen Engeland op), zaten er later op de avond alsnog 1,6 miljoen mensen voor hun televisie gekluisterd.

Even tot hier drijft de spot met Gideon van Meijeren

Wellicht vraag je je af: wat is er nu allemaal weer met die Van Meijeren aan de hand? Het is zeker niet de eerste keer dat de politicus stof doet opwaaien. Zo was er de aanvaring met politiek verslaggever Merel Ek die veel verontwaardiging opriep en kreeg hij heel Den Haag op zijn dak na een video waarin hij opriep tot een revolutionaire opstand tegen de overheid.

Afgelopen week was Van Meijeren veel in het nieuws door een rechtszaak met hemzelf in de hoofdrol. De FvD’er reed bijna een jaar geleden met zijn snorfiets door rood licht, terwijl zijn rijbewijs hem eerder door de rechter was ontnomen. Dat gebeurde nadat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest. Iets dat hij zelf een „lichamelijk onderzoek” noemde. Hij weigerde die omdat hij zich naar eigen zeggen op dat moment door de politie geïntimideerd voelde. Van Meijeren heeft het idee dat hij de laatste tijd door de politie hinderlijk wordt achtervolgd en lastiggevallen.

Even Tot Hier speelt hier op geniale wijze op in met een parodie op de culthit Met Romana op de scooter van Zanger Rinus. „Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter, zonder rijbewijs op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eise, zien ze mij weer door rood rije. Ietsie, ietsie, ietsie, ietsie, ietsie, dan komt altijd weer de politie. Aastest, aastest, aastest, aastest, aastest, en dan moet ik weer een lichamelijk onderzoek.”

Hilariteit op Twitter na fragment

Twitteraars liggen dubbel om het fragment. „IJzersterk”, klinkt er. „Even Tot Hier is weer goud hoe ze die Gideon van Meijeren nog meer te kakken zetten”, schrijft een kijker. „Met nadruk op nog meer, omdat Gideon zichzelf eigenlijk al belachelijk genoeg had gemaakt.” Een ander: „Chapeau voor de manier waarop opruier Gideon van Meijeren in de tang wordt genomen bij Even tot hier. Maar de onderliggende boodschap is bloedserieus.”



Heerlijk dat #eventothier ook Gideon van meijeren even goed onder de loep neemt 😂 https://t.co/X03j15yT4k — roos vonk (@roosvonk) December 10, 2022



Wat weer een goede, humorvolle #EvenTotHier!

Mensen als Gideon zullen het daar vast niet mee eens zijn. — Marco (@marcogroenhof) December 10, 2022



Gideon "lichamelijk onderzoek" krijgt er goed van langs bij. #eventothier. Terecht. — Skilium (@Skilium) December 10, 2022



Die geweldige Zanger Rinus cover komt toch wel op YouTube hè! Toeter toeter toeter met Gideon op de scooter 🎶 #EvenTotHier — Claudia (@_cloudy_a) December 10, 2022

Je kunt Even Tot Hier terugkijken via NPO Start.