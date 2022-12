Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote verrassing in The Masked Singer: wíé is het Paard?

Het derde seizoen van The Masked Singer is in volle gang, en het RTL 4-programma scoort nog steeds. Gisteren was het amusementsprogramma goed voor bijna 2 miljoen kijkers. De panelleden gokten er weer op los, en de onthullingen waren schokkend.

De twee panels, die bestaan uit Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver, nemen het op tegen elkaar om als eerste de identiteit van de karakters te achterhalen en punten te verdienen. Deze avond waren er zes gemaskerde zangers terug voor hun tweede performance. „Ze zetten alles op alles om het nog spectaculairder te maken dan hun eerste optreden”, aldus presentator Ruben Nicolai. Er stonden meerdere onthullingen op het menu, maar de Bijenkoningin mocht het spits afbijten.

The Masked Singer

„Prachtig! Ga er maar staan in een volledig pak met voelsprieten en vleugels, alles ging perfect”, was de reactie van panellid Gerard Joling op het optreden van de Bijenkoningin. Joling en zijn mede-panellid Buddy Vedder stelden de vraag: „Heeft u weleens op een podium gestaan en de hoofdrol gekregen?” Jazeker, was het antwoord. Maar dat bracht de panelleden niet verder.

Naast de Bijenkoningin bestormden ook Ridder, Panda, Olifant, Paard en de Kikker het podium en bezorgden enthousiasme, maar ook veel vraagtekens. Maar het was het optreden, en de onthulling, van het Paard dat voor veel opschudding zorgde. Ondanks Buddy Vedders goede raad-pogingen van de afgelopen tijd, kwam hij dit keer niet in de buurt van wie er in het pak van het Paard schuilde. Zijn gok was Patty Brard, maar het was niemand minder dan Bridget Maasland. Geen van de panelleden kon het raden.



Bridget Maasland is vaak verhuisd en ik denk dat ik haar stem herken.. #paard #themaskedsingernl — Tes (@teduyt) December 2, 2022



Het Paard zet het masker af

Het publiek koos er voor om het Paard naar huis te sturen. Het bleek Bridget Maasland te zijn die in het pak verstopt zat. Maasland heeft genoten van haar deelname, vertelt ze. „Ik vond het te gek, maar ik vond het ook zo doodeng. Ik dacht: ze gaan het meteen raden. Het is echt out of my comfortzone. Ik kan echt niet zingen.”

Inmiddels hebben BN’ers als Miljuschka Witzenhausen, Toine van Peperstraten, Robèrt van Beckhoven en Ronnie Flex al hun masker moeten afdoen in The Masked Singer.

