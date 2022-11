Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Mummie moet het podium verlaten tijdens de The Masked Singer: ‘Jammer, het smaakt naar meer’

The Masked Singer heeft vrijdagavond opnieuw de meeste kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het RTL 4-programma, gepresenteerd door Ruben Nicolai, werd door gemiddeld 2,1 miljoen mensen gezien. En de kijkers waren weer laaiend enthousiast, want wie zitten er nou achter die maskers?

Bij de aftrap van het nieuwe seizoen vorige week was The Masked Singer ook het best bekeken programma van de dag. Toen zaten 2,2 miljoen mensen zich voor de tv af te vragen welke zingende BN’ers er in de pakken zitten. Maar dat mag de pret niet drukken, want wat is er deze aflevering allemaal onthuld?

Tijgers, mummies en krabben in The Masked Singer

Dit seizoen gaan weer vijftien BN’ers zingend, maar compleet onherkenbaar de strijd met elkaar aan, terwijl ze volledig gehuld zijn in de meest indrukwekkende pakken. Ook deze week namen de panelduo’s Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver weer plaats in het panel van The Masked Singer.

Deze week traden Tijger, Zeemeermin, Krab, Mummie en Panda op, waarbij het publiek en de panels weer helemaal losgingen. Maar helaas kan niet iedereen door naar de volgende ronde… Dus natuurlijk is er één gemaskerde zanger die zich deze aflevering moet onthullen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vijf nieuwe karakters in de tweede aflevering van #TheMaskedSinger. Het raden mag alvast beginnen 🥳 pic.twitter.com/Iu0xXXvzYm — RTL (@RTL4) November 7, 2022

De Tijger trapt af

De Tijger mag de tweede aflevering van The Masked Singer aftrappen met een optreden. Zonder hints hebben de panels het er maar moeilijk mee om te raden wie er achter het masker zit: „Hoe heette ook al weer die acteur met die grote neus die vaak bij Linda de Mol in films zat? Alex Klaasen!” Gerard Joling doet alvast een poging om de Tijger te identificeren. Misschien helpen een paar hints.

„Het jachtseizoen is geopend, en er is niemand die vandaag de dans ontspringt”, zegt de Tijger. „Ook in het buitenland schijnen mensen te weten wie ik ben”, terwijl er een vliegticket naar Antwerpen te zien is. Na een verbluffend optreden van de Tijger kan het speculeren beginnen. „Misschien is het wel een danser”, vraagt Loretta Schrijver zich af. Carlo Boszhard denkt dat Jeroen van Koningsbrugge schuilt gaat in het pak van de Tijger, maar daar krijgt hij natuurlijk geen duidelijk antwoord op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Tijger:

– Beste kijkers

– Jachtseizoen

– Oma

– Staat van dienst, veel achter de kiezen

– Ajax-shirt met nr. 6

– solidaire dieren? Vind mensen heerlijk

– Schaken

– Vliegtuig

– Bekend in het Buitenland

– Reizen rond de wereld

– Jungle / duiven#themaskedsinger — Judith (@judithblogtsolo) November 11, 2022

‘Ik had graag doorgegaan’

De Mummie kreeg de minste stemmen, en dus moest het masker af na een verpletterend optreden en een sing-off met de Zeemeermin. Panellid Buddy Vedder had het al snel bij het goede eind, misschien zit Toine van Peperstraten wel achter het masker. En dat bleek te kloppen. „Ik ben vooral teleurgesteld dat ik niet meer heb mogen etaleren”, zegt Van Peperstraten na de ontmaskering. „Ik had graag doorgegaan. Ik ben geen echte zanger, dus ik dacht: klinkt het wel? Maar ik ben tevreden over het eindresultaat. Ik had stiekem de hoop dat niemand het zou herkennen.” Helaas werd hij ontmaskerd. Van Peperstraten had het zingen wel te pakken: „Het smaakt naar meer.”

Ook vanaf de bank werd er genoten van The Masked Singer. Kijkers delen massaal hun speculaties over de deelnemers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En niet te vergeten, 10000% zeker dat de krab Ronnie Flex is. Die stem herken je uit duizenden! #themaskedsinger — Dezusvantom 🌻 (@dezusvantom) November 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ongeacht wie er in het pak zit… Deze panda mag nog wel even in het programma blijven. #themaskedsinger — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) November 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toine van Peperstraten, megaleuk! Superzonde dat hij er nu al uit is. #themaskedsinger #themaskedsingernl — Linda (@tvvrouwelinda) November 11, 2022

The Masked Singer terugkijken? Dat kan hier.