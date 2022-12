Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Corona, griep en te hoge werkdruk: veel Nederlanders melden zich ziek

Het aantal ziekmeldingen bij werkgevers groeit. Dat komt door corona, griep én een te hoog oplopende werkdruk. Uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat het hogere verzuim structureel is. Dat komt niet alleen door corona, maar ook door het groeiend aantal werkenden dat worstelt met psychische klachten. Dat daalde tijdens de coronajaren, maar loopt nu weer op.

Het aantal ziekmeldingen lag vorige maand hoger dan in de laatste novembermaand vóór corona: het zijn vooral de griep en Covid-19 die het verzuim op 4,5 procent brengen, 0,3 procentpunt hoger dan in november 2019.

Te hoge werkdruk door algehele krapte op arbeidsmarkt

Zo lag het langdurig verzuim als gevolg van psychische klachten afgelopen voorjaar 10 procent hoger dan in het voorjaar van 2019. Een van de redenen is toenemende werkdruk, die weer voor een groot deel te wijten is aan de algehele krapte op de arbeidsmarkt.

Op dit moment lopen er zoveel mensen rond met griep, dat er nu officieel sprake is van een epidemie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat dat weten. Laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen treffen het influenzavirus de afgelopen weken steeds vaker aan. Ook zien huisartsen meer patiënten met griepachtige klachten.

Tweede griepepidemie van 2022

Van een epidemie werd eerst gesproken als meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gingen met klachten die aan griep doen denken en 10 procent van de onderzochte monsters daadwerkelijk het griepvirus bevatte. In de afgelopen week lag dat aantal daaronder, op 52 per 100.000 inwoners. Van de monsters die in het lab werden onderzocht, bevatte wel 21 procent het griepvirus.

„Net als in de winter van 2021/2022 is het ook nu lastig om alleen op basis van deze cijfers te bepalen of er sprake is van een griepepidemie”, legt het RIVM uit. „De klachten van griep lijken namelijk erg op die van Covid-19. Veel mensen met griepachtige verschijnselen doen nu een corona-zelftest en gaan mogelijk minder vaak naar de huisarts.” Alle informatie overziend, oordelen de wetenschappers dat het woord epidemie op zijn plaats is.

Eerste griepgolf begon in maart

Het is de tweede griepepidemie van dit jaar. De eerste griepgolf begon in maart en was na dertien weken voorbij. Dat de vorige griepepidemie pas laat in het seizoen begon, kwam hoogstwaarschijnlijk doordat het griepvirus in de periode daarvoor amper de kans kreeg zich te verspreiden door alle maatregelen tegen het coronavirus.