Dit zijn de 5 podcast-tips van… Lex Uiting

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Lex Uiting.

Presentator Lex Uiting werkt in het dagelijks leven als presentator bij RTL, zingt en schrijft zijn eigen songs in het Limburg dialect, waarvan Nao ‘t Zuuje al 4 jaar op rij in de NPO Radio 2 Top 2000 staat en hij maakte voor BNNVARA de realitypodcast Tumor Tapes.

De 5 podcast-favorieten van Lex Uiting:

1. Deventer Mediazaak

Potdikkie, hier zit alles in. Een van meest opzienbarende moordzaken uit de Nederlandse geschiedenis wordt gereconstrueerd met alle betrokkenen, maar met als insteek: welke rol speelde de media? En als je dan in de slotaflevering hoort welk motief Maurice de Hond had om een totaal onschuldige man tot verdachte te bombarderen (in de landelijke media!) lopen de rillingen je over je rug. Prachtig gemaakt!

2. 30 minuten Rauw

Sinds het moment dat Ruud met Sander en Jeroen elke middag een triootje deed op 3FM in de late jaren 90 ben ik fan geworden van de hoekige ceremoniemeester. Zijn denkkronkels, zijn snelle grappen, maar ook zijn empathisch vermogen komen samen in deze interview-podcast. En daardoor is bijna elk gesprek binnen 1 minuut spannend. Ik zou er bijna Ischa Meijer door vergeten.

3. Jumbo van Supermarkt naar Supermacht

Met de actualiteit van nu (bij Jumbo topman Frits van Eerd zijn een paar ton zwart geld in z’n villa gevonden door de FIOD) natuurlijk nog interessanter. Los van deze jongste ontwikkelingen van het supermarktimperium, heerlijk om eens te horen hoe zo’n bedrijf van heel klein in no time heel groot is kunnen worden. En je hoort ook hoe wij consumenten elke dag voor de gek worden gehouden vanaf het moment dat je de winkel instapt. Heel verhelderend.

4. BLVD

Ja! Ok. Natuurlijk. Ik werk als presentator bij dezelfde club, maar heb met deze podcast – helaas – niks te maken. Enkel de vedettes van ons program mogen achter de podcast-microfoon plaatsnemen. En dan kom je al gauw uit bij Luuk Ikink (die man ís Boulevard!) en durfal Rob Goossens. Ze bespreken zonder blad voor de mond de hele wandel en handel van de Nederlandse entertainmentindustrie. Ze hebben chemie (ze maken namelijk al dagelijks tv met elkaar) en met name Rob is natuurlijk uniek in zijn bravoure (en totale schijt) om letterlijk alles en iedereen de maat te nemen. Die spanning van… wie gooit Robbie deze week voor de bus is heel spannend en vermakelijk. Want uiteindelijk is het allemaal cabaret natuurlijk.

5. Barts Classic Tracks

Dit is echt prachtig voor het songwritersgilde van ons land. Bart nodigt een A-artiest uit (van The Scène tot Armin van Buuren en van Ilse deLange tot Kensington) met zijn/haar/hen grootste hit ooit. Die leggen ze op het mengpaneel van de legendarische Wisseloord Studio en zodoende kunnen ze dus alle ‘sporen’, dus eigenlijk alle losse instrumenten die op zo’n plaat staan los van elkaar beluisteren en analyseren. Je hoort dus waar het ‘geheim’ van zo’n hit in zit. En ondertussen vertellen de artiesten hoe het liedje tot stand kwam en hoe het een hit werd. Ik zou dit wel op tv willen maken. Wat een lekker ideetje.

