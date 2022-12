Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamer stevent af op meerderheid pensioenwet, ondanks bakken kritiek: ‘Gebouwd op drijfzand’

De nieuwe pensioenwet is al een tijdje een hoofdpijndossier in de Tweede Kamer. De wet nam de afgelopen maanden maar liefst 100 debaturen in beslag, maar tot een akkoord kwam het maar niet. Er werd gisteren maar weer eens over gedebatteerd en nu gloort dan tóch een meerderheid.

Het huidige pensioenstelsel is volgens veel partijen niet meer houdbaar. Het nieuwe systeem moet toekomstbestendiger zijn, is flexibeler en sluit volgens voorstanders beter aan op de arbeidsmarkt. Er komen individuele pensioenpotjes en de uitkering kan bij goede beursresultaten eerder omhoog en bij tegenwind sneller omlaag.

Sommige partijen zeggen „buikpijn” te hebben over de keuze voor of tegen de kolossale en ingewikkelde wet. De consequenties van zo’n grote sociale hervorming zijn volgens hen moeilijk te overzien. De coalitie benadrukte gisteren in het debat dat de komende jaren nog kan worden bijgestuurd, ook als de wet is aangenomen. Pensioenfondsen moeten in principe uiterlijk 1 januari 2027 overstappen naar het nieuwe stelsel. Er waren enkele zorgen over het tijdspad, maar volgens pensioenminister Carola Schouten is dit voor de fondsen nog steeds haalbaar.

PvdA en Groenlinks bereid om pensioenwet voordeel van de twijfel te geven

De pensioenwet kan waarschijnlijk op genoeg steun rekenen. Naast de coalitiepartijen, die al enige tijd voorstander zijn, lijken ook PvdA en GroenLinks uiteindelijk voor te stemmen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het nieuwe stelsel in de wet „een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel”. GroenLinks is bereid de wet „het voordeel van de twijfel” te geven, zegt GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug.

De twee linkse partijen hebben wel een eisenpakket. Zij stellen als voorwaarde dat er genoeg steun is voor de aanpassingen waarmee ze de wet willen bijsturen. Schouten gaf al eerder aan werk te willen maken van eisen van de PvdA en GroenLinks, onder meer om meer mensen pensioen te laten opbouwen. Het linkse blok wil ook een beter vangnet voor zelfstandigen en een regeling voor mensen in zware beroepen. GroenLinks en PvdA kunnen de veelbesproken pensioenwet ook eventueel in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. De Tweede Kamer stemt dinsdag over voorstellen uit de Kamer, en twee dagen later over de wet zelf.

Tegenstanders maken zich zorgen

Veel andere oppositiepartijen zijn fel tegenstander van het nieuwe stelsel. De SGP is er nog niet uit. De oppositie maakt zich zorgen over de overstap naar een nieuwe manier van premie inleggen en het ‘invaren’ van pensioenfondsen in het nieuwe stelsel. Critici vrezen ook voor een oneerlijke herverdeling van de circa 1500 miljard euro aan pensioenvermogen.

Een aantal van die tegenstanders laat op Twitter van zich horen. Zo schrijft SP-Kamerlid Bart van Kent: „Het pensioen van jongeren lager houden omdat ze gaan studeren, reizen, kinderen krijgen of ziek zijn? Pensioenwet beschadigt jongeren en jonge vrouwen zo erg dat College voor de Rechten de Mens besluit zich ermee te gaan bemoeien Dan moet je toch conclusies trekken?” Olaf Ephraim (BVNL) vindt dat „de nieuwe pensioenwet is gebouwd op drijfzand met de voorspellende waarde van dobbelstenen.”



Het pensioen van jongeren lager houden omdat ze gaan studeren, reizen, kinderen krijgen of ziek zijn? Pensioenwet beschadigt jongeren en jonge vrouwen zo erg dat College vd Rechten vd Mens besluit zich ermee te gaan bemoeien Dan moet je toch conclusies trekken?#pensioendebat pic.twitter.com/P7Ri9ueEj9 — Bart van Kent (@bartvankent) December 15, 2022



Collega @PieterOmtzigt en ik zijn het erover eens dat zelfs peer-reviewed professoren en Nobelprijswinnaars geen inflatie, beurskoersen of rentes kunnen voorspellen. De nieuwe #pensioenwet is gebouwd op drijfzand met de voorspellende waarde van dobbelstenen. #pensioendebat pic.twitter.com/hmuMBuEO1T — Olaf Ephraim (@Olaf_Ephraim) December 15, 2022