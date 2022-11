Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de gevaren van een maximaal eigen risico

Uit cijfers van zorgvergelijkers blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een maximaal eigen risico. Dit kan een flinke slok op de borrel schelen: tot 300 euro per jaar. „Kassa”, zullen veel mensen denken, maar experts waarschuwen dat dit nare gevolgen kan hebben.

Het is momenteel ‘overstaptijd’. Alleen in de laatste zes weken van het jaar kun je overstappen van zorgverzekeraar. Daarna zit je er een jaar aan vast. Veel consumenten nemen momenteel hun eigen risico onder de loep. Tot 385 euro betaal je de zorg uit de basisverzekering altijd zelf, maar je kunt dit bedrag vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro. En dat is dus iets wat veel mensen in deze dure tijden doen, waarin steeds meer Nederlanders kopzorgen hebben over geld.

‘Zorg dat je bij een verhoogd eigen risico een buffer hebt’

Volgens Independer koos in 2020 nog een kwart van de mensen voor het bedrag van 885 euro, nu is dat bijna 40 procent. Hiervan zegt 64 procent het bespaarde geld niet opzij te zetten. En juist dat is gevaarlijk, denkt Independer-zorgexpert Bas Knopperts. „Let op dat je bij een verhoogd eigen risico wel een buffer nodig hebt voor eventuele hogere zorgkosten”, waarschuwt hij. „Kom je onverwacht in het ziekenhuis terecht voor een dure behandeling? Dan betaal je de eerste 885 euro zelf, in plaats van de eerste 385 euro.”

Jean Dohmen (journalist bij het Financieele Dagblad) is ook huiverig, zo vertelt hij vandaag bij Goedemorgen Nederland. „Het grote gevaar is natuurlijk dat mensen hun eigen gezondheid verkeerd inschatten. Als je dan, voorspelbaar of niet, tegen gezondheidsproblemen aanloopt, ben je uiteindelijk financieel veel slechter af. Ik zeg altijd: je moet niet gokken met je gezondheid. Ik snap dat mensen kijken waar ze kunnen bezuinigen, maar het luistert wel het nauw.”

Toch heeft Knopperts ook geruststellende woorden. „Je kunt vaak wel met de zorgverzekeraar een betalingsregeling treffen als je het geld niet meteen beschikbaar hebt.” De zorgexpert raadt een maximaal eigen risico niet helemaal af. „Verwacht je komend jaar weinig gebruik te maken van zorg uit het basispakket? Dan kan het interessant zijn om je eigen risico te verhogen. Ga je weleens naar het ziekenhuis of gebruik je veel medicatie? Dan is de kans groot dat een verhoogd eigen risico juist nadelig voor je is.”

‘Mensen gaan soms niet naar een zorgverlener vanwege het eigen risico’

Ook zorgwekkend is dat uit het Independer-onderzoek blijkt dat maar liefst 44 procent van de respondenten soms niet naar een zorgverlener gaat, omdat ze dan het eigen risico moeten betalen. Onder mensen die zich zorgen maken of ze de zorgpremie überhaupt kunnen betalen is dit percentage nog hoger.

Hoe kun je besparen op je zorgverzekering?

Metro gaf eerder een aantal tips om te besparen op je zorgverzekering. Zorgverzekeringen vergelijken kan in ieder geval flink lonen. Zo bleek dat maar 6 à 7 procent van de Nederlanders jaarlijks van zorgverzekeraar wisselt, terwijl overstappen zo een paar honderd euro per jaar kan schelen.