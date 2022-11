Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VR-voorstellingen komen naar Nederland: ‘Jij bepaalt waar het verhaal heengaat’

Je kan je bioscoopbezoek tegenwoordig zo futuristisch maken als je zelf wil. 3D is tegenwoordig al niet zo spannend meer, sinds de opkomst van IMAX. Wellicht dat ook dat minder spannend wordt als we met zijn allen gewend raken aan de nieuwste vorm van film kijken: virtualrealityvoorstellingen.

Drie Nederlandse filmtheaters gaan op structurele basis zogeheten virtual reality-voorstellingen aanbieden. De virtuele ervaringen maken vanaf 22 december deel uit van de programmering van LantarenVenster in Rotterdam, LUX in Nijmegen en De Schuur in Haarlem.

‘Jij maakt de keuzes’

De VR-ervaringen zijn soms te beleven in installaties in de bioscopen en soms in de bioscoopzaal. Je zit dus gewoon een half uur lang in de zaal, met een VR-bril op je hoofd. Het eerste programma, Journeys Beyond Belief, bestaat uit zes verschillende ervaringen. Zo kan de bezoeker virtueel ervaren hoe het is om op de top van de Mount Everest te staan, in de diepte van de oceaan rond te lopen of oog in oog te staan met prehistorische dinosaurussen. Jij maakt met je console de keuzes. „Het is een interactieve ervaring”, legt Babette Wijnjtes, de filmdistribueerder van dit project, aan Metro uit. „Jij bepaalt waar het verhaal heengaat. Als je naar links wil, ga je naar links en als je naar rechts wil, ga je naar rechts. Het is iets dat je moet zien om het te begrijpen.”

Virtual reality (VR) is een techniek waarmee een virtuele wereld wordt gecreëerd. Door het gebruik van een VR-headset worden de zintuigen geprikkeld en belandt de kijker in een driedimensionaal landschap. De bioscopen werken voor het project samen met NU:Reality, een uitgeverij van VR-ervaringen en een platform voor educatie, onderzoek en innovatie op het gebied van virtual reality.

Niet de allereerste keer dat er virtual reality voorstellingen zijn

Dit is niet de eerste keer dat er zo’n concept werd opgezet. In 2016 begon Amsterdam met een VR-bioscoop, die inmiddels permanent gesloten is. Ook heeft bioscoopketen Pathé onlangs bekendgemaakt dat zij een zelfde soort initiatief lanceren. Ook zijn er allerlei maatschappelijke projecten geweest die door middel van een VR-bril een verhaal willen vertellen. Wijntjes benadrukt dat dit wel een uniek project is: „Het is niet op gaming gericht, maar juist op een beeldverhaal.”