Lil Kleine en Jaimie Vaes vechten ‘horloge’-conflict uit in rechtbank en waarom? ‘Dat moet je mevrouw vragen’

Exen Lil Kleine en Jaimie Vaes treffen elkaar vandaag in de rechtbank van Amsterdam. Daar worden de laatste eindjes aan hun relatiebreuk geknoopt en onder meer besloten wie nu wel of niet de horloges krijgt.

Vaes stapte namelijk naar de rechter toe omdat haar ex-vriend eerder waardevolle horloges terug eiste. Dure klokken waarvan Vaes claimt dat ze bedoeld waren voor hun zoontje Lio en haarzelf. Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, claimt dat hij de horloges nooit cadeau heeft gedaan en wil ze terug.

Lil Kleine en Jaimie Vaes de rechtbank in voor ‘horloge’-conflict

Vaes sprak over de horloge-kwestie in haar realityserie Jaimie in the Vaes Lane. Vandaag vechten zij deze materiële kwestie verder uit in de rechtszaal.

Lil Kleine stond voor de rechtbank de pers te woord. Aan RTL Boulevard vertelde de rapper dat hij het jammer vindt dat hij daar moet zijn en weinig verwachtingen heeft. „Ik hoop niet dat het een strijd wordt. Ik hoop dat het een probleem is dat snel opgelost kan worden.” Op de vraag waarom de exen deze zaak niet schriftelijk afhandelen, antwoordt de rapper: „Dat moet je aan mevrouw zelf vragen”. Het is iets dat volgens Lil Kleine „absoluut niet” aan hem ligt.

Oordeel van de rechtbank

Overigens gaat het in de rechtszaal niet alleen over de horloges. Ook een broodrooster, schoenen, sierkussens en andere inboedel komen ter sprake. Vaes zou ook de woning aan de Amsterdamse grachten niet al te netjes hebben achtergelaten, iets dat Vaes zelf ontkent.

De rechter oordeelt vandaag dat de horloges wel degelijk een schenking zijn geweest. Van een ander horloge moet Vaes aantonen dat het niet kwijt is. Overigens moet Vaes schoenen die zij van haar ex-vriend verkocht, terugbetalen. Ook moeten er gesprekken volgen over een omgangsregeling tussen zoon Lio en zijn vader en spullen die voor Lio bedoeld zijn. Over zeven weken volgt hier een uitspraak over.

Relatiebreuk en vermeende mishandeling

In haar realityserie zei Vaes: „Je weet als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden ‘want Jorik was zo goed voor zijn vrouw’. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is.”

Het bekende koppel ging niet echt gemoedelijk uit elkaar. De afgelopen tijd kwam namelijk aan het licht dat Vaes regelmatig te maken kreeg met een opvliegende partner. Zij sprak daarover aan tafel in de talkshow Khlalid en Sophie en recent kwam het onderwerp wederom ter sprake bij Boerderij van Dorst. Waar zij uitlegde dat ze eigenlijk aan het begin van de relatie al wist dat ze in een abusive relationship zat. „Ik woog nog maar 45 kilo en zat niet heel lekker in mijn vel. Door de stress had ik geen zin meer om te eten en zat ik alleen maar met een sigaret in mijn mond. Ik was gewoon op”, vertelde ze over de impact van die relatie.

Een paar maanden geleden kwam er een abrupt einde aan de relatie tussen het bekende koppel nadat er beelden uitlekten waarop Lil Kleine Vaes mishandelde. Hij zou hier het hoofd van zijn ex-vriendin tussen een autodeur hebben geklemd. Vaes deed later aangifte van mishandeling, het onderzoek in die zaak loopt nog.