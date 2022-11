Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overlijden valt familie Meiland zwaar: ‘Kan iemand Erica even een knuffel geven?’

De aflevering van Chateau Meiland die gisteravond werd uitgezonden, was een droevige. We zien dat de moeder van Erica op 93-jarige leeftijd overlijdt. Dat betekent dat er een uitvaart gepland moet worden. Het spoort Martien aan om zijn wensen voor wanneer hij zelf zijn laatste adem uitblaast, te benoemen.

Bij bijna één miljoen tv’s stond gisteravond Chateau Meiland op. Ook tonen veel mensen op sociale media hun steun, maar wat mensen vooral zeggen is: „Geef dat mens een knuffel.”

‘Voelen zij dat niet?’

Vorige week was er ook al een overlijden binnen de familie. De kat Jut van Leroy en Maxime werd namelijk aangereden. De aflevering van gisteren was niet veel vrolijker. Erica vertelt aangeslagen voor de camera over de laatste momenten met haar moeder. „Ik heb haar nog een hele tijd vastgehouden en omhelsd.” Hoewel ze een mooie leeftijd heeft bereikt, laat Jenny als moeder, oma en overgrootmoeder een grote leegte achter. „Ik ga haar missen. We waren niet heel knuffelig, maar wisten wel dat we heel veel van elkaar hielden.”

Ondanks dat Erica aangeeft dat ze niet het type is voor innige omhelzingen, vindt een aantal twittergebruikers het toch vreemd dat ze geen knuffel krijgt van Martien. „Waarom niet even een dikke knuffel tussen Martien en Erica? Voelen zij dat niet?”



Pfff, kan iemand Erica even een dikke knuffel geven? Het is uiteraard al even geleden dat haar moeder stierf, maar ik vind haar zo’n geweldig mens. #chateauMeiland @SBS6 😢 — Donny van Aalst (@tmvanaalst) November 7, 2022



Natuurlijk gaat het mij niets aan, maar ja, de familie Meiland komt vrijwillig mijn huiskamer binnen Waarom niet even een dikke knuffel tussen Martien en Erica? Voelen zij dat niet? #chateaumeiland pic.twitter.com/POKVBlETMR — Louise Verbeek (@louise_verbeek) November 7, 2022



Ik snap niet dat Martien Erica wat meer steunt.. geef elkaar toch ff een knuffel! #chateauMeiland — Mr-❌ (@MrX1289) November 7, 2022

Familie Meiland ontwerpt een rouwkaart

Terwijl Erica en Montana een mooie rouwkaart voor Jenny ontwerpen, stort Martien zich op andere zaken. Dat zwembad graaft zichzelf niet in de tuin, bijvoorbeeld. „Dat weet je niet van tevoren, dat je schoonmoeder overlijdt. Het werk gaat ook door. God geeft, God neemt”, aldus Martien. Ook wordt er nog snel iets verkocht op Marktplaats.

Tussen het werken door, gluurt hij even bij de vrouwen. De rouwkaart heeft een lavendelthema gekregen, omdat Jenny daar zo dol op was. Dit was voor Martien een trigger om na te denken over zijn eigen overlijden en de gevolgen daarvan. Samen met Erica fantaseert hij over hoe zijn rouwkaart eruit zou zien. „Met twee glazen wijn erop. Of een wijnveld met twee van die wijnranken die naar de horizon lopen.” Martien komt met de kers op de, nou ja, kaart: „Met geur! Dat als je je neus tegen de kaart houdt, je de rode wijn ruikt.”