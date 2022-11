Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1-kijkers hebben kritiek op Marga Bult als talkshowgast: ‘Serieus?’

Zangeres Marga Bult schoof gisteravond aan bij Op1, om onder meer met BBB’er Caroline van der Plas mee te praten over de kloof tussen de stad en het platteland. Maar Bult kon rekenen op flink wat kritiek van Op1-kijkers. Die niet begrepen waarom zij aan tafel mocht zitten bij de talkshow.

Aan tafel gaat het over de grote verschillen tussen de randstad en de provincie. VI-gezicht Johan Derksen sprak al regelmatig uit dat de politici in Den Haag geen benul hebben over wat zich in Drenthe, Friesland, Gelderland of Overijssel afspeelt. En dat geluid klonk gisteravond ook aan tafel bij Op1.

Marga Bult bij Op1 over verschil Randstad en platteland

Bult is zangeres, maar groeide op als boerendochter en deelt haar ervaringen. Zij begrijpt als boerendochter de protesten van de boeren beter dan de mensen in de Randstad, legt ze uit. De politiek is voornamelijk vertegenwoordigd door hoogopgeleide stedelingen, maar Van der Plas benadrukt dat ruim tien miljoen mensen buiten de Randstad wonen. Daarnaast zijn er volgens haar genoeg randstedelingen die naar het platteland vertrekken.

Ook de wolf komt ter sprake, net zoals dat ook gisteravond bij Jinek gebeurde. Een beschermde diersoort, maar volgens Van der Plas een probleem voor het platteland. In die discussie komen de verschillen tussen platteland en stedelingen goed naar voren. Waarin de Randstand vindt dat de wolf beschermd moet blijven en wellicht meer leefruimte moet krijgen, en de plattelanders aankaarten dat hun vee wordt aangevallen.



Heeft #carolinevanderplas nu ook al een mening over de wolf? Zucht.#Op1npo — 🅰️ssie🌻 (@AssieVoyage) November 10, 2022



Kijkers kritiek op Bult als talkshowgast

Maar naast dat Bult zangeres en boerendochter is, stond zij de afgelopen tijd ook bekend om haar kritiek richting het coronabeleid. Aan het begin van de coronacrisis meldde Bult zich op 64-jarige leeftijd aan als herintreedster in de zorg. Ze is namelijk naast zangeres ook verpleegkundige. Daarna verzorgde zij voor een zorghotel van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis coronapatiënten. Maar de zangeres stopte na een jaar met dit werk vanwege privéredenen, maar ook vanwege de vaccinatiediscussie. De zangeres koos ervoor om zich niet te laten vaccineren en stelde zich daarna regelmatig kritisch op tegenover de corona-aanpak.

En daar vallen de Op1-kijkers blijkbaar over. Want volgens sommigen maken de eerdere uitlatingen van de zangeres haar geen geschikte talkshowgast. Zo wordt er op Twitter onder meer een vergelijking gemaakt met Ongehoord Nieuws en vroegen kijkers zich af waarom Bult expertise heeft over het onderwerp aan de talkshowtafel. Overigens klonk er ook steun voor Bult.



Marga Bult. Toch fijn dat we van haar grote expertise op het gebied van politiek en sociologie gebruik kunnen maken. Goed werk redactie van @op1npo https://t.co/Y0S4O80S2F — Robert Jan Prins ⛵ (@prinsrj) November 10, 2022



Dappere jonge klimaatactivisten die Schiphol bezetten werden afgebeld door #Op1npo. Niet urgent en sexy gemoeg. Leugenaar en viesrechtse Marga Bult is wel welkom. Kotsredactie. https://t.co/O5gbpcBLwx — Marieke Veldstra (@Nieuwslezer8) November 11, 2022



Marga Bult? Serieus #Op1 echt zo erg dat jullie deze vrouw spreektijd geven! https://t.co/tlm22cXg5Q — S.B. ⭕️🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺 (@SandraJapie) November 10, 2022



Dit krijg je dus als men in de Randstad het over de rest van het land wil hebben. Men denkt werkelijk dat Marga Bult en Caroline v/d Plas vertegenwoordigers zijn van alles buiten de Ring A10. Wat een complete verschrikking. #op1 https://t.co/feIhKGLwjY — Leander Broere (@LeanderBroere) November 10, 2022



@margabult ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️who the fuck is marga bult — harry de winter (@harrydewintertv) November 10, 2022



Mensen vergeten snel. Dank voor je steun. Lief🌹 — Marga Bult: Artiest-presentator, dagvoorzitter. (@margabult) November 11, 2022

