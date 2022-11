Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wolf-overlast: in Gelderland mag paintballgeweer ingezet worden

In Gelderland moet een paintballgeweer ‘verlossing’ bieden als het aankomt op een te tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vanaf vanmiddag mogen handhavers van die provincie zo’n geweer gebruiken om de wolf af te schrikken.

Een paintballgeweer is een wapen, dus moest de politie toestemming geven voor het gebruik ervan. Wanneer de handhavers gaan schieten op de wolf hangt af van het moment dat het dier zich dicht in de buurt van mensen vertoont, aldus een woordvoerder van de provincie.

Gisteren ging het in talkshow Jinek nog veel over de wolf. De meningen liepen sterk uiteen toen onder meer Stichting De Faunabescherming in debat ging met boeren. De PvdD wil dat de wolf met rust wordt gelaten, terwijl de boeren vrezen voor hun vee.

Paintballgeweer tegen te tamme wolf

Het paintballgeweer wordt niet zomaar ingezet tegen de wolf. De handhavers hebben bijvoorbeeld al geprobeerd het dier „op andere manieren” te laten schrikken. Ook hebben ze de situatie in het park de laatste week scherp in de gaten gehouden. De parkdirectie heeft handhavers ingezet om te voorkomen dat bezoekers parkeren op de plek waar de wolf in het verleden is opgedoken. Ook wordt er extra opgelet dat mensen zich aan de parkregels houden, zoals op de paden blijven en wild niet verstoren zegt de provincie.

De wolf in het nationale park is te tam geworden en mijdt mensen niet meer. Het roofdier is meer dan eens door bezoekers op beeld gezet in een vrij druk gedeelte van het park. De provincie Gelderland besloot in oktober na advies van deskundigen om het dier met verfballetjes te laten schrikken. Natuurorganisaties en wolvenkenners zeggen dat dat onmiddellijk moet gebeuren omdat de situatie „acuut en gevaarlijk” is. Zij stellen ook dat verjagen snel succes moet hebben, anders moet de wolf verwijderd worden uit het park. Dat kan betekenen dat het dier wordt gedood.



Wolf ontmoet mens: tafereel in het Nationale Park De Hoge Veluwe op 30 oktobe2022, einde zondagmiddag.

Foto:David Hup; NRC 5 nov 2022 weekend, pagina 24/25 pic.twitter.com/NttBERCmQx — bas van der borg (@basvanderborg) November 7, 2022

Overlast

Overplaatsen naar een dierentuin is geen optie om van de wolf af te komen. Dat komt omdat wolvenroedels een heel ingewikkelde familiestructuur hebben, waarbij een nieuwe wolf niet zomaar toegelaten worden. Volgens Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, zou dat helemaal verkeerd af kunnen lopen.

Hoe het kan dat de gewoonlijk schuwe wolf zelf naar mensen loopt, is nog onduidelijk. Dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming beschuldigt de parkdirectie ervan dat er dierlijke resten als voedsel voor de wolven zijn neergelegd. De Faunabescherming wil dat die resten direct worden opgeruimd en dat een deel van het park tijdelijk wordt afgesloten voor publiek. De directie van De Hoge Veluwe is niet bereikbaar voor commentaar.