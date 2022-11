Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nilüfer Gündoğan bij HLF8 ondanks verlamming gezicht: ‘Scheve smoel of niet’

Politica Nilüfer Gündoğan schoof gisteravond aan bij HLF8 om te praten over de uitlatingen van politieke collega Gideon van Meijeren (FvD). Maar tafelgasten en kijkers konden er niet omheen dat er iets met haar gezicht aan de hand was. Gündoğan vertelde eerlijk over de verlamming in haar gezicht.

Gisteravond schoof Gündoğan aan bij HLF8 vanwege de meest recente ophef die rondom FvD-lid Gideon van Meijeren. De politica deed eerder aangifte tegen het Kamerlid. Over Van Meijeren sprak Gündoğan aan tafel: „Wat hij doet zorgt er gewoon voor dat een aanzienlijk deel van Nederland vol raakt met complotten en beelden dat Nederland disfunctioneel is.” Ook valt zij over het feit dat Van Meijeren regelmatig de Nederlandse democratie in twijfel trekt. „Dikke kolder. Ga dan alsjeblieft naar Noord-Korea of Iran en kom dan nog eens een keer praten.”

Nilüfer Gündoğan over verlamming gezicht bij HLF8

Maar naast haar pleidooi richting Van Meijeren, is te zien dat Gündoğan verlammingsverschijnselen heeft aan haar gezicht. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt aan Gündoğan waar de verlamming vandaan komt. Volgens de politica heeft stress een zenuw in haar gezicht verlamd, veroorzaakt door het herpesvirus.

Gündoğan is even niet in de Kamer geweest en ziet nu, na een stevige kuur prednison, aankomende vrijdag een arts. Hendriks vraagt of het nog goed komt. „Ik hoop het.” Volgens Gündoğan geneest 75 procent van de mensen volledig, maar houdt 25 procent blijvende schade.

Stress door aantijgingen

Ze wil volgende week, afhankelijk van de woorden van de arts, weer gaan werken. Wat Hendriks als „wel snel” bestempelt. „Ik vind werken leuk en werken helpt vaak ook om weer beter te worden.” De politica gaat nog niet alle debatten bijwonen, maar richt zich op de debatten die niet langer dan vier uur duren.

Gündoğan noemt haar drang naar werken de „aard van het beestje”. De stress komt volgens haar niet door haar werkdrang, maar is onder meer veroorzaakt door de rechtszaken en aantijgingen die richting Gündoğan klonken. Ze werd namelijk niet al te lang geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna zij uit de fractie van Volt werd gezet. Momenteel is Gündoğan is een onafhankelijk Kamerlid.



Zoveel respect voor je! En prima verwoord! — Dinelecoeur 🇪🇺 🇺🇦 (@dinelecoeur) November 14, 2022



Las op twitter dat Nilüfer Gündoğan, ondanks haar aangezichtsverlamming (vml door stress), bij #hlf8 zat en kijk dat stukje terug. Moedig! #Gündoğan heeft al eerder aangifte gedaan tegen Gideon van Meijeren en wil die nu uitbreiden na diens podcastuitspraken. Steun! — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) November 14, 2022



Ik heb niet zoveel met mevrouw #gundogan (@ngundogan77), maar wat zij nu over haar heen krijgt hier na #hlf8 … het niveau van kinderen in de peuterspeelzaal is hoger dan sommigen hier op twitter. — Emin Humet (@EminHumet) November 14, 2022



Gündoğan bij #HLF8 Wat erg wat stress kan doen bij een mens #verlamming — Marjolein Deryckere (@M_Deryckere1991) November 14, 2022



Holy crap, het gezicht van mevrouw Gündoğan is half verlamd geraakt, waarschijnlijk aangewakkerd door stress. En volgende week wil ze ‘gewoon’ weer gaan werken. Bizar 😱 #hlf8 — MandyKaas (@MandykDH) November 14, 2022

