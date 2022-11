Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Einde nadert voor wegwerpbeker, verzenddoos of shampoo-flesje hotel

Flesjes shampoo in een hotel? Grote dozen van webshops met je nieuwste aankoop erin? Koffiebeker bij de lunchroom? Of zakje mayonaise bij de patat? Dat is straks verleden tijd, als het aan de Europese Commissie ligt. De strijd tegen niet-milieuvriendelijke verpakkingen is wat hen betreft begonnen.

De Volkskrant schrijft vandaag over de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. Vandaag presenteert hij deze namens de Europese Commissie. Want we gooien klaarblijkelijk veel te veel verpakkingsafval weg. Zo’n 180 kilo per persoon, per jaar.

Strijd tegen verpakkingsafval

En je snapt het punt, verpakkingsafval is alleen om te verpakken. Nadat we het product hebben uitgepakt of gebruikt, belandt het plastic of papier eromheen in de vuilnisbak. 40 procent van het plastic en de helft van al het papier in Europa is bedoeld voor verpakkingsmateriaal. En daarbij bestaat ons afval voor 36 procent uit verpakkingsafval.

Vooral ons online koopgedrag speelt hier een grote rol in. Volgens de Europese Commissie een probleem voor het milieu. Want naast de afvalproductie en verspilling van grondstoffen, geven online aankopen ook vervuiling en CO2-uitstoot.

Verbod op verzenddozen, wegwerpbekers en suikerzakjes

En nu? Hoe zorgen Timmermans en consorten ervoor dat we niet alles in plastic verpakkingen stoppen? Hij en zijn milieu-collega Virginijus Sinkevicius willen allereerst een verbod op te grote dozen van webshops. Bij aankopen mag er nog maar veertig procent lege ruimte in een doos zitten.

Maar naast een verbod op verzenddozen, wil Timmermans ook af van de wegwerpbekers. Een cappuccino of latte bij de plaatselijke koffietent mag straks dus niet meer in een wegwerpbeker. Maar ook koffiemelkcups, koffiecups, suikerzakjes en andere verpakkingen voor bij de warme drank, worden verboden. Dat geldt ook voor een zakje mayonaise of ketchup bij een portie patat.

Europese Commissie verwacht verzet

Uiteindelijk wil de Europese Commissie dat eet- en drinkverpakkingen in supermarkten duurder worden. Het plan is dat over zeven jaar, tien procent van de bierflesjes opnieuw te gebruiken zijn. En dat moet in 2040 twintig procent zijn.

Hoewel menig burger wellicht best kan leven met deze beslissing, verwacht de Europese Commissie vooral verzet van lidstaten en industrieën. Die volgens hen niet zitten te wachten op strengere regels.