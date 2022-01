Ongemakkelijke reacties op documentaire Peter R. de Vries: ‘Te privé’

De WNL-documentaire Vertrouwelijk!, waarin journaliste Tahmina Akefi zich bekendmaakte als de vriendin van Peter R. de Vries, heeft gemengde reacties ontvangen van het publiek. In de documentaire onthulde Akefi dat zij komende zomer met elkaar zouden trouwen.

De vermoorde misdaadjournalist vroeg Akefi in 2021 ten huwelijk. „Hij pakte mijn handen en keek mij aan, hij had een heel mooie, zachte blik in zijn ogen”, vertelde de 39-jarige journaliste. „Hij legde zijn handen tegen mijn gezicht en zei: zou je met mij willen trouwen? Het moment was onverwacht, maar het zat er wel aan te komen. We hadden er al vaker over gesproken, al in 2017 toen we weer bij elkaar kwamen.”

Peter R. de Vries lief en zorgzaam, maar ook gecompliceerd

De twee geliefden hielden hun relatie zes jaar lang geheim, omdat Akefi niet bekend wilde staan als ‘het liefje van’. De twee geliefden ontmoetten elkaar in 2015 tijdens een uitzending van het programma Pauw. De journaliste omschreef De Vries als „lief en zorgzaam, maar hij had ook een gecompliceerd karakter. We stelden hoge eisen aan elkaar.”

De documentaire, gevuld met vakantiefoto’s, appjes en intieme brieven, geeft een andere blik op Peter R. de Vries. Veel kijkers worden echter ongemakkelijk van de intieme beelden. „Ik snap de meerwaarde niet van deze docu, vind dit te privé en met name die appjes. Ik word er ongemakkelijk van, ik zet ‘m uit, uit respect voor Peter R. de Vries. Dan maar geen Alibi.” Ook Heleen van Royen sluit zich daar bij aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weggezapt bij #Vertrouwelijk Sorry, maar het lijkt wel een Bouquet-reeks in beeld. #ongemakkelijk — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) January 30, 2022

Volgens Akefi wilde de Vries overigens wel beveiliging, maar geen persoonsbeveiliging. Anders zou zijn privéleven niets meer waard zijn. Maar de misdaadverslaggever alleen beveiligen op bepaalde routes, zat er niet in. „Het was alles of niets”, vertelt zijn partner in de documentaire. „De aanslag had voorkomen kunnen worden. Peter is gewoon afgeslacht omdat het systeem opnieuw heeft gefaald.”

Gruwelijke moordaanslag

Die woorden maken veel indruk op kijkers. „Ik hoop dat de overheid hiervan leert”, reageert iemand op Twitter. „Wat triest dat je dan vlucht uit Afghanistan en dan in ‘veilig’ Nederland je partner verliest bij zo’n gruwelijke moordaanslag”, zegt een ander.

De documentaire Vertrouwelijk! werd uitgezonden op WNL.